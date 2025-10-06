Mundo
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
Trump aseguró que su administración está frenando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos “a un nivel nunca antes visto”, en lo que calificó como una estrategia para “proteger al pueblo estadounidense” de los efectos del narcotráfico internacional
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.
Lea también: Colombia confirma negociaciones para la liberación de connacionales detenidos en Venezuela
“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo al cártel terrorista. ¿Lo ven? Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas!", dijo durante el acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Marina estadounidense.
Según el mandatario, cada una de estas naves estaría vinculada con miles de muertes por consumo de drogas en Estados Unidos, por lo que consideró las acciones militares “un acto de protección y justicia” hacia el pueblo estadounidense.
“Anoche hicimos otro (ataque). Ahora simplemente no podemos encontrar ninguna. Es la vieja historia: somos muy buenos en eso”, señaló.
Trump aseguró que su administración está frenando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos “a un nivel nunca antes visto”, en lo que calificó como una estrategia para “proteger al pueblo estadounidense” de los efectos del narcotráfico internacional.
Trump también advirtió que, ante la disminución de las rutas marítimas, los grupos criminales intentarán ahora mover las drogas por tierra. “El fentanilo, los extranjeros y las drogas ya no están entrando por mar. Así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a hacerlo por esa vía. Y déjenme decirles algo: eso no va a terminar bien para ellos”, afirmó.
"A través del rocío del furioso combate y la niebla de la guerra naval, los marinos de Estados Unidos han demostrado una y otra vez que nuestra Armada hace el mejor trabajo que existe. Dominamos los cielos, acechamos en las profundidades y gobernamos los mares", sentenció.
El anuncio se produce en medio de una intensificación de las operaciones militares de Washington en el Caribe, varias de ellas cerca de las costas de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado una “escalada bélica” y un “riesgo real para la estabilidad regional”.
En las últimas semanas, las operaciones estadounidenses han dejado al menos 21 muertos, sumando el ataque de EE. UU. del pasado viernes en el que murieron cuatro personas.
Trump aseguró en las últimas horas que evalúa una “fase dos” de la lucha antinarcóticos en el Caribe y la notificación al Congreso estadounidense de que el país se encuentra “en conflicto armado” contra los cárteles de la droga, algunos de los cuales Washington vincula con altos mandos venezolanos.
