Mundo
Trump anuncia plan para "poner fin" a la guerra de Israel contra Gaza
El plan contempla la creación de una “Nueva Gaza”, reconstruida y desmilitarizada, bajo la supervisión de una “Junta de Paz” internacional encabezada por el propio Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la noche del lunes una propuesta de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que incluye "un alto el fuego inmediato y la devolución de todos los rehenes, vivos o muertos, en un plazo de 72 horas".
Lea también: Trump insiste en que impondrá arancel del 100 % a las películas "producidas fuera de EE. UU."
El plan contempla la creación de una “Nueva Gaza”, reconstruida y desmilitarizada, bajo la supervisión de una “Junta de Paz” internacional encabezada por el propio Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair.
Gaza sería gobernada por un comité tecnócrata palestino con apoyo de expertos internacionales hasta que la Autoridad Palestina implemente reformas de fondo.
Entre las medidas se prevé la liberación de prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes, amnistía para miembros de Hamás que depongan las armas, corredores seguros para quienes deseen salir de Gaza y la llegada inmediata de ayuda humanitaria bajo control de la ONU.
Asimismo, se plantea la demolición de toda infraestructura militar en la franja y la creación de una fuerza internacional de estabilización temporal que sustituya a las fuerzas israelíes en el territorio.
El documento es ambiguo respecto a la creación de un Estado palestino, aunque abre la puerta a un “camino creíble hacia la autodeterminación” una vez que la Autoridad Palestina sea reformada.
Según Trump, el objetivo es construir una Gaza “próspera, pacífica y sin amenazas para sus vecinos”.
El mandatario estadounidense consiguió el apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su propuesta de paz para Gaza, que contempla un alto el fuego inmediato, liberación de rehenes y retirada escalonada de tropas israelíes.
Netanyahu aseguró que el plan cumple los objetivos de guerra de Israel, pero la ausencia de Hamás en las negociaciones y su resistencia a desarmarse mantienen en duda la viabilidad del acuerdo. El grupo aún retiene 48 rehenes, según Israel
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
EE. UU. sitúa a Venezuela en el nivel 3 de países que "no cumplen en la lucha contra la trata de personas"
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para amistosos de octubre
Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja
Trump anuncia plan para "poner fin" a la guerra de Israel contra Gaza
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Economía2 días.
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
-
Mundo2 días.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Sucesos1 día.
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
-
Vitrina2 días.
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista
-
Mundo1 hora.
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
-
La Lupa1 día.
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
-
Mundo2 días.
Con drones y sistemas de vigilancia en tiempo real: así dice EE. UU. que identifica redes narcoterroristas