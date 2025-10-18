Mundo
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
Trump dijo que para él fue un "honor" destruir lo que llamó un "enorme submarino narcotraficante"
Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este sábado que los dos sobrevivientes del más reciente ataque en el Caribe serán enviados a Colombia y Ecuador, sus países de origen, con el fin de que sean procesados.
Lea también: Lula dice que ningún presidente debe opinar sobre "cómo será Venezuela"
"Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", expresó el mandatario en una publicación hecha en Truth Social.
Refiriéndose a ese bombardeo, que ocurrió el día jueves, Trump dijo que para él fue un "honor" destruir lo que llamó un "enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico".
"La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra", acuñó.
Asimismo, precisó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. "Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar", zanjó.
El viernes, Trump confirmó que la última embarcación atacada por las fuerzas militares de su país en el Caribe era un submarino que presuntamente transportaba drogas.
“Atacamos un submarino, era un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, dijo Trump tras ser consultados por periodistas durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
“Para que entiendan, no era un grupo de personas inocentes. No conozco a muchas personas que tengan submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de drogas”, añadió.
El ataque, ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos, dejó dos sobrevivientes, quienes se estaban bajo custodia estadounidense, en uno de los buques de la Armada.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Venezuela terminó cuarta finalista en el Miss Grand Internacional: Filipinas se lleva la corona
UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
Tendencias
-
Economía2 días.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
-
País1 día.
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
-
Mundo1 día.
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
-
Sucesos1 día.
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
-
La Lupa1 día.
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
-
La Lupa1 día.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica