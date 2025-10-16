Mundo
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania
La declaración se produjo tras una conversación telefónica entre ambos líderes, un día antes de que Trump reciba en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que planea reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, con el objetivo de explorar una salida negociada a la guerra en Ucrania. El mandatario no precisó la fecha exacta del encuentro.
La declaración se produjo tras una conversación telefónica entre ambos líderes, un día antes de que Trump reciba en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
De concretarse, este sería el segundo cara a cara entre Trump y Putin, luego de la reunión que sostuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.
“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladímir Putin, de Rusia, y ha sido muy productiva (...) El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta infame guerra entre Rusia y Ucrania”, publicó Trump en su red Truth Social.
El republicano también adelantó que la próxima semana se llevará a cabo —en un sitio aún por definir— una reunión de asesores de alto nivel. Por el lado estadounidense participará el secretario de Estado, Marco Rubio, según indicó.
Trump agregó que este viernes, 17 de octubre, conversará con Zelenski en el Despacho Oval, encuentro en el que abordarán su reciente diálogo con Putin “y mucho más”.
“Creo que se ha logrado un gran avance con la conversación telefónica de hoy”, expresó el mandatario.
Según Trump, durante la llamada el líder ruso lo felicitó “por el gran logro de paz en Oriente Medio”, en referencia al reciente alto el fuego en Gaza.
“Creo que el éxito en Oriente Medio ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”, subrayó.
El presidente añadió que Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones en la reunificación de niños ucranianos con sus familias.
Trump cerró señalando que ambos dedicaron parte de la conversación a discutir “el futuro del comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalice la guerra en Ucrania”.
