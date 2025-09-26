Trump anuncia que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza está “muy cerca”

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está “muy cerca” un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos entre Israel y Hamás, el cual incluiría la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, y lo daremos a conocer pronto. Creo que es un pacto que permitirá la liberación de los rehenes y que pondrá fin a la guerra. Será paz”, declaró Trump a los periodistas antes de partir de la Casa Blanca rumbo a la Ryder Cup en Long Island.

El mandatario recordó que a comienzos de semana presentó un plan de 21 puntos durante reuniones con líderes árabes al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La propuesta contempla el retorno de los rehenes —tanto vivos como fallecidos—, el fin de los ataques a Qatar, y la apertura de un nuevo diálogo entre Israel y Palestina orientado hacia la coexistencia pacífica.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, bajo condición de anonimato, aseguró a Fox News que los aliados extranjeros coincidieron en que Trump “es el único que puede detener la guerra en Gaza”, y mostraron disposición a trabajar junto al enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien resumió el plan en la Cumbre de Concordia en Nueva York.

En esa cita, participaron representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Según Witkoff, las reuniones fueron “muy productivas” y permitieron presentar lo que denomina el “plan de paz de Trump para Oriente Medio”, diseñado para responder tanto a las inquietudes israelíes como a las de los países vecinos.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también manifestó su apoyo en un mensaje grabado a la Asamblea General de la ONU, luego de que se le negara la entrada a EE. UU.

“Estamos dispuestos a trabajar con el presidente Trump, Arabia Saudita, Francia, la ONU y todos los socios para implementar el plan aprobado el 22 de septiembre, de manera que conduzca a una paz justa y a la cooperación regional”, expresó.

Abbas añadió que la Autoridad Palestina está lista para asumir la seguridad y la administración en Gaza, siempre que Hamás acepte desarmarse.

Israel ha intensificado en las últimas semanas los combates en Gaza, que es considerada uno de los últimos bastiones de Hamás.

Las condiciones humanitarias se han agravado dramáticamente: en el norte de Gaza, tras el cierre del paso de Zikim, las entregas de alimentos por parte de la ONU han sido reducidas casi a la mitad, lo que ha llevado al colapso de cocinas comunitarias y la interrupción de servicios médicos básicos.

Canadá, Reino Unido y Australia han reconocido formalmente al Estado de Palestina, rompiendo con la histórica posición estadounidense.







