Economía
Trump anunció un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá y escala la tensión
El mandatario hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa
Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y ha llevado a suspender el diálogo bilateral.
El mandatario hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa.
Trump argumenta que esas declaraciones estaban sacadas de contexto y que buscaban influir en el Tribunal Supremo, encargado de revisar un caso sobre los aranceles impuestos por su Administración.
“Su anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude”, recalcó el presidente estadounidense sobre la cuña publicitaria emitida la noche del viernes.
Trump esperaba que el anuncio no se transmitiera en el partido entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles, que sintonizaron millones de estadounidenses.
“Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan amaba los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía”, defendió el mandatario.
En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para sacar adelante su programa económico, refirió EFE.
El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el Gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país.
Trump volvió este sábado a acusar a Canadá de usar el anuncio para influir en la decisión del máximo tribunal estadounidense.
El jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, dijo en un comunicado este viernes que a partir del lunes suspenderá la campaña publicitaria tras hablar con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Canadá vuelve a emitir el anuncio
Horas más tarde, la provincia canadiense de Ontario volvió a emitir en la noche del sábado el anuncio televisivo, a pesar de que el mandatario estadounidense elevara los aranceles a Canadá por culpa de la cuña publicitaria.
La emisión se produjo en el horario de máxima audiencia durante el segundo partido de la Serie Mundial, la final del béisbol que disputan el equipo canadiense de los Azulejos de Toronto y el estadounidense Los Ángeles Dodgers, señalaron medios estadounidenses.
Trump, que inicialmente aseguró que la cuña publicitaria era «falsa» y que estaba «manipulada», aunque utiliza la alocución radiofónica de Reagan, dijo en su red social Truth Social que: «El único propósito de este fraude era la esperanza de Canadá de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acudiera a su “rescate” respecto a los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos».
