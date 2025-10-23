Mundo
Trump arremete de nuevo contra Gustavo Petro y lo califica de “matón” y “tipo muy malo”
Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”, e insistió en que Colombia “produce enormes cantidades de droga que cruzan por México”
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de “matón” y “tipo muy malo”, al tiempo que anunció la suspensión de todos los pagos y subsidios que Washington otorgaba a Bogotá.
Lea también: La UE y EE. UU. anuncian nuevas sanciones contra Rusia para presionar a Putin hacia la" paz"
“Desde hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, declaró Trump a periodistas desde la Oficina Oval, justificando la medida por lo que calificó como “la falta de compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas”.
El mandatario aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”, e insistió en que Colombia “produce enormes cantidades de droga que cruzan por México”.
El comentario de Trump se produjo tras la destrucción de una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, acción atribuida a fuerzas estadounidenses, y que ha elevado la tensión entre ambos gobiernos en medio de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.
Petro respondió a las declaraciones asegurando que se “defenderá judicialmente” en territorio estadounidense.
“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses”, escribió el mandatario colombiano en X.
Las relaciones entre Washington y Bogotá atraviesan su peor momento en décadas, pese a que ambos países han sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico.
Tensión entre los mandatarios
El enfrentamiento entre Trump y Petro se ha intensificado durante los últimos días. El pasado domingo, el mandatario estadounidense ya había calificado a su par colombiano como un “capo de la droga” y anunció la reducción de la ayuda financiera a Colombia.
Esa declaración motivó que el gobierno colombiano llamara a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, en señal de protesta. La Cancillería de Bogotá calificó los comentarios de Trump como “inaceptables” y “sin fundamento”, subrayando que el país ha registrado “las mayores incautaciones de drogas ilícitas de su historia reciente”.
Trump también ha amenazado con imponer nuevos aranceles a Colombia, argumentando que su gobierno “no combate, sino que produce y refina drogas”. Petro, por su parte, respondió llamándolo “grosero e ignorante con Colombia” y defendió su política antidrogas con un enfoque social.
Las tensiones crecieron aún más tras un ataque estadounidense en el Caribe que, según Washington, estaba dirigido contra una embarcación vinculada al ELN, pero que Bogotá denunció como una agresión injustificada contra pescadores civiles.
