Trump asegura que "pronto detendrá" la entrada de drogas a Estados Unidos por tierra

Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “pronto detendrá” la entrada de drogas a su país por tierra, en medio de las operaciones militares que se ejecutan en el mar Caribe y el Pacífico para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

“Prácticamente hemos detenido la entrada de drogas por mar. Pronto voy a detener que ingresen por tierra; ya verán que eso comenzará. No van a querer que suceda, pero verán cómo deja de entrar droga a nuestro país”, afirmó Trump a reporteros a bordo del Air Force One.

El mandatario insistió en que su administración ha “detenido la entrada de casi todo el mundo”, a excepción de quienes “ingresan de manera legal”.

“Muchas personas entran de forma legal: pasan controles, cumplen el proceso, pero no permitimos la entrada de quienes provienen de prisiones, instituciones mentales o narcotraficantes; en realidad, casi nadie ingresa. Durante cinco meses consecutivos no entró nadie, mientras que antes solíamos tener un millón, dos millones o tres millones de personas entrando”, concluyó.

En contexto

El pasado 22 de octubre, Trump aseguró que, si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra, notificará al Congreso, al considerar que se trata de un problema de “seguridad nacional”.

El presidente sostuvo que actualmente hay “muy pocas embarcaciones navegando” en aguas internacionales, incluidos barcos de pesca, como consecuencia de las operaciones estadounidenses. “Hay muy pocos botes navegando, así que ahora vendrán por tierra en menor medida, y también serán alcanzados en tierra”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la autoridad legal de estas acciones, Trump afirmó que la Administración la tiene y que “se nos permite hacer eso”. “Si lo hacemos por tierra, puede que volvamos al Congreso. Esto es un problema de seguridad nacional. Mataron a trescientas mil personas el año pasado estas drogas que entran, y eso nos da autoridad legal. Tenemos un problema de seguridad nacional, diría yo”, enfatizó.

“Si no lo hacemos, vamos a perder a cientos de miles de personas. Ahora vendrán un poco más por tierra porque ya no vienen por barco. No hay botes en el agua. Ya no hay más botes”, agregó.

En este sentido, afirmó que ordenará bombardeos contra posibles objetivos terrestres como parte de las operaciones contra personas vinculadas al tráfico de drogas. “Los golpearemos con fuerza cuando vengan por tierra. Y eso aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que estamos haciendo cuando pasemos a la acción en tierra”, dijo.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

Como parte de las operaciones en el Caribe, Estados Unidos ha hundido al menos 10 embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

Trump afirmó la semana pasada que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela. Recientemente, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos”.

También pidió un pronunciamiento que reafirme “el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela”, como base indispensable para preservar la paz.

