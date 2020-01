Trump aseguró que no hubo víctimas tras ataques y anunció nuevas sanciones contra Irán

Caracas/ Foto: Reuters. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ofreció este miércoles su primer mensaje público tras los ataques que se adjudicó este martes Irán sobre dos bases estadounidenses en Irak. Durante su discurso confirmó que no hubo víctimas mortales de sus militares. Asimismo, enfatizó que la nación persa ya “no podrá continuar promoviendo acciones terroristas” y que establecerá nuevas sanciones económicas.

“Soleimani tendría que ser eliminado hace años. EE. UU. implementará inmediatamente nuevas sanciones a Irán hasta que ellos cambien su comportamiento. Ellos cantaron el himno de la muerte para Estados Unidos, tomaron el dinero de un acuerdo para crear un infierno el Medio Oriente. Asesinaron a 1500 personas en las protestan que tuvieron lugar en toda Irán”, comentó el jefe de Estado.











Además, le solicitó a Francia, Alemania, Gran Bretaña, Rusia y China que cesen en su acuerdo nuclear con Irán; para que se termine el terrorismo y las armas nucleares.

“Irán puede ser un gran país, pero no puede prevalecer en el Medio Oriente mientras siga fomentando el odio y el terrorismo, su conducta no será tolerada en el futuro. Voy a pedirle a la OTAN que se involucre más en el Medio Oriente. Somos el productor número uno de petróleo y gas natural del mundo, no necesitamos el petróleo del Medio Oriente”, aseguró.

Por último, recordó que el Estado Islámico es enemigo de Irán, por lo que deberían trabajar conjuntamente en responsabilidades compartidas: “Nuestros misiles son grandes, precisos, letales y rápidos, el hecho de que los tengamos no quiere decir que tengamos que utilizarlos, nosotros no queremos utilizarlos”, cerró.











