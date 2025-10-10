Mundo
Trump cancela encuentro con Xi Jinping y advierte con aranceles masivos a China
Trump explicó que su encuentro con Xi Jinping, previsto en dos semanas durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, ya no se llevará a cabo: “No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre”, señaló
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que ya no considera necesario reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y advirtió sobre un posible "aumento masivo de aranceles a los productos procedentes de China".
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump manifestó que la medida responde "a los intentos de Pekín de imponer controles sobre las exportaciones de tierras raras y otros productos estratégicos".
Asimismo, calificó la actitud de China como “muy hostil”, y denunció que el país asiático ha enviado comunicaciones a diversas naciones del mundo para "anunciar restricciones sobre productos clave, incluso sobre aquellos que no se fabrican en China".
Según el mandatario estadounidense, estas medidas podrían "saturar los mercados internacionales y complicar la vida de prácticamente todos los países", incluida China, y afirmó que varias naciones ya han expresado su "indignación" ante Washington.
Trump aseguró que Estados Unidos actuará para contrarrestar los intentos de China de monopolizar ciertos productos: “Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tenemos dos”, afirmó.
Entre las medidas contempladas, mencionó un incremento significativo de los aranceles sobre los bienes chinos que ingresan al país. El mandatario añadió que existen muchas otras contramedidas bajo consideración y subrayó que, "aunque la situación puede ser dolorosa, a largo plazo será positiva para Estados Unidos".
En su mensaje, Trump criticó la estrategia china, calificándola de "siniestra y hostil", y afirmó que China parecía esperar el momento adecuado para "consolidar su posición de monopolio sobre elementos estratégicos, como los imanes y otros productos relacionados con las tierras raras".
Señaló además que la coincidencia de las cartas chinas con la reciente paz en Medio Oriente era especialmente inapropiada, y cuestionó si se trataba de una coincidencia.
Estas declaraciones reflejan el mayor desencuentro entre Estados Unidos y China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de aranceles tras la guerra comercial agudizada en abril pasado.
El pasado 18 de septiembre, Trump y Xi mantuvieron una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir que TikTok continuara operando en Estados Unidos y se habían comprometido a reunirse en Corea del Sur a finales de octubre.
Trump cancela encuentro con Xi Jinping y advierte con aranceles masivos a China
