Trump cancela subsidios a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este domingo que canceló toda la ayuda bajo subsidio hacia Colombia, luego de acusar a su par Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico".

El duro señalamiento de Trump lo hizo en su red Truth Social. "El presidente colombiano, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", escribió.

"Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo", agregó el líder republicano.

Acto seguido, Trump anunció la cancelación de todo subsidio al Ejecutivo colombiano. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", remarcó.

"El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", consideró.

Según el jefe de Estado norteamericano, Petro es "un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos". "Debería cerrar estos campos de producción (de drogas) de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido", advirtió.

Desde el inicio de los ataques de EE. UU. en el Caribe a las "narcolanchas", Petro ha adoptado una actitud crítica contra esas acciones, insistiendo en su rechazo y calificándolas de "asesinatos".

Además, ha afirmado que quienes viajan en los botes son "pescadores humildes", aunque el sábado reconoció que uno de los dos sobrevivientes del más reciente ataque, un ciudadano colombiano, sí tendría vínculos con el transporte de droga, al señalar que sería procesado ante las autoridades.







