Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro

Caracas / Foto: Reuters. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Durante una declaración desde la Casa Blanca, el mandatario indicó que autorizó la acción por dos razones principales. En primer lugar, afirmó que Venezuela presuntamente ha estado liberando a gran número de presos, incluidos individuos de centros de salud mental, que habrían ingresado a Estados Unidos, en parte por lo que él describió como una política de “fronteras abiertas”.

“Los estamos devolviendo, pero eso es algo muy grave. Lo hicieron a un nivel que probablemente muchos países también lo han hecho, pero no como Venezuela. Ellos fueron los peores, lo hicieron de forma sucia”, insistió.

La segunda razón, añadió, es la gran cantidad de drogas que, según él, ingresan a Estados Unidos desde Venezuela, gran parte por vía marítima.

Al ser consultado sobre si la CIA está autorizada para llevar a cabo una acción contra Nicolás Maduro, el líder republicano evitó responder: “No quiero responder una pregunta como esa. Sería una pregunta ridícula para que yo respondiera. Bueno, no exactamente ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?”.

A pesar de ello, Trump afirmó que Venezuela “está sintiendo la presión” de Estados Unidos, al igual que “otros países”, y reiteró que no permitirá que el territorio estadounidense “sea destruido”.

“Nos han enviado a los peores: prisioneros, personas con enfermedades mentales graves, delincuentes peligrosos… y no lo vamos a permitir. Así que, bueno, es una de esas cosas. Y puedo decirle que nos estamos encargando del mar. No hay nadie —estamos vigilando—, y si lo vemos, actuaremos”, enfatizó.

Por otra parte, Trump declaró que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico por tierra, tras haber hundido en el mar varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

“No quiero decirle exactamente, pero ciertamente estamos mirando la opción terrestre ahora, porque tenemos muy bien controlado el mar”, sostuvo.

El mandatario justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones trasladaba drogas suficientes como para causar miles de muertes por sobredosis: “Es duro, pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas 25.000 vidas”, declaró.







