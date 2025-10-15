Mundo
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Caracas / Foto: Reuters. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.
Durante una declaración desde la Casa Blanca, el mandatario indicó que autorizó la acción por dos razones principales. En primer lugar, afirmó que Venezuela presuntamente ha estado liberando a gran número de presos, incluidos individuos de centros de salud mental, que habrían ingresado a Estados Unidos, en parte por lo que él describió como una política de “fronteras abiertas”.
“Los estamos devolviendo, pero eso es algo muy grave. Lo hicieron a un nivel que probablemente muchos países también lo han hecho, pero no como Venezuela. Ellos fueron los peores, lo hicieron de forma sucia”, insistió.
La segunda razón, añadió, es la gran cantidad de drogas que, según él, ingresan a Estados Unidos desde Venezuela, gran parte por vía marítima.
Al ser consultado sobre si la CIA está autorizada para llevar a cabo una acción contra Nicolás Maduro, el líder republicano evitó responder: “No quiero responder una pregunta como esa. Sería una pregunta ridícula para que yo respondiera. Bueno, no exactamente ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?”.
A pesar de ello, Trump afirmó que Venezuela “está sintiendo la presión” de Estados Unidos, al igual que “otros países”, y reiteró que no permitirá que el territorio estadounidense “sea destruido”.
“Nos han enviado a los peores: prisioneros, personas con enfermedades mentales graves, delincuentes peligrosos… y no lo vamos a permitir. Así que, bueno, es una de esas cosas. Y puedo decirle que nos estamos encargando del mar. No hay nadie —estamos vigilando—, y si lo vemos, actuaremos”, enfatizó.
Por otra parte, Trump declaró que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico por tierra, tras haber hundido en el mar varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.
“No quiero decirle exactamente, pero ciertamente estamos mirando la opción terrestre ahora, porque tenemos muy bien controlado el mar”, sostuvo.
El mandatario justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.
Afirmó además que cada una de esas embarcaciones trasladaba drogas suficientes como para causar miles de muertes por sobredosis: “Es duro, pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas 25.000 vidas”, declaró.
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
Muere en hospital de Miami un inmigrante de 67 años bajo custodia del ICE
Dólar del BCV superó los 200 bolívares este 15 de octubre
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Tendencias
-
Vitrina13 horas.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
Economía2 días.
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
-
La Lupa2 días.
El valiente llamado del papa
-
Sucesos1 día.
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
-
País1 día.
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
-
Vitrina2 días.
Escándalo en Colombia: detienen al padre de la cantante Greeicy por "secuestro y tortura"
-
País1 día.
Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
-
Sucesos2 días.
Niña murió ahogada en el Zulia: cayó en un tanque subterráneo mientras jugaba