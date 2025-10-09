Mundo
En medio de las operaciones en el Caribe: Trump dice que el transporte de drogas “está bajando”
Según el mandatario republicano, cada uno de los barcos destruidos podía “matar a 25.000 estadounidenses” con las drogas que transportaba, aunque evitó ofrecer detalles sobre los cargamentos o las operaciones
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los operativos militares en el Caribe están dando resultados, al asegurar que “está bajando el transporte de drogas por mar”.
Durante una reunión con miembros de su gabinete, Trump indicó que las lanchas atacadas cerca de Venezuela estaban “repletas de droga”.
“Poco a poco está bajando el transporte de droga por mar (...) De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua”, dijo.
Según el mandatario republicano, cada uno de los barcos destruidos podía “matar a 25.000 estadounidenses” con las drogas que transportaba, aunque evitó ofrecer detalles sobre los cargamentos o las operaciones.
“Ellos venían con estas embarcaciones repletas de droga. Cada una de estas embarcaciones que destruimos podía matar a 25.000 estadounidenses (...) Hemos lanzado una campaña para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y carteles salvajes y sedientos de sangre”, expresó.
Desde principios de septiembre, cuando comenzaron los ataques, se han destruido al menos cinco lanchas en el mar Caribe. Según datos de funcionarios estadounidenses, 21 personas —acusadas de narcotráfico— han muerto en estas operaciones. En cada anuncio, Trump vinculó a los tripulantes de las embarcaciones con presuntos narcotraficantes que intentaban llevar droga desde Venezuela hacia Estados Unidos.
Este miércoles 8 de octubre, el Senado rechazó una propuesta presentada por legisladores demócratas que buscaba bloquear los ataques ordenados por la Casa Blanca en aguas internacionales sin autorización del Congreso.
Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario, y la iniciativa fue rechazada con una votación de 51-48, reflejando una marcada división partidista. Solo los republicanos Rand Paul y Lisa Murkowski votaron a favor, mientras que el demócrata John Fetterman se opuso.
Durante la sesión, varios senadores criticaron que la administración no haya explicado por qué optó por destruir los buques en lugar de interceptarlos, ni qué información de inteligencia respalda las afirmaciones de que transportaban drogas. El senador Adam Schiff advirtió, además, sobre el riesgo de que los ataques pudieran involucrar embarcaciones erróneas o causar víctimas civiles.
Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación militar en el Caribe.
Venezuela ha calificado los operativos de EE. UU. como “amenazas al país y la región” y denunció que dichos ataques podrían tener un trasfondo político para promover un “cambio de régimen”.
