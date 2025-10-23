Trump desmiente informe sobre el envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela: “Es falso” 

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como “falso” un informe que señalaba el envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela como medida para aumentar la presión militar.

“No, es falso”, dijo el mandatario al ser consultado por periodistas sobre el reporte, y agregó que su administración está “muy descontenta” con Venezuela.

The Wall Street Journal informó más temprano este 23 de octubre que Estados Unidos había desplegado bombarderos B-1 Lancer de la Fuerza Aérea cerca de Venezuela. Según el medio, dos aeronaves despegaron de la Base Aérea Dyess, en Texas, y volaron en las cercanías del territorio venezolano, aunque permanecieron en espacio aéreo internacional. La información citaba a un funcionario estadounidense y datos de seguimiento de vuelo.

“No estamos contentos con Venezuela por muchas razones. Las drogas son una de ellas, pero también porque han estado enviando a sus prisioneros a nuestro país durante años, bajo la administración Biden”, añadió Trump. “Solo un estúpido habría aceptado eso, y eso era lo que teníamos manejando el país: un estúpido. No, no estamos satisfechos con Venezuela”, insistió.

Asimismo, acusó a China de utilizar el territorio venezolano como plataforma de contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos, y calificó la situación como una “amenaza directa a la seguridad nacional”.

Advertisement

“Ellos hacen 100 millones de dólares vendiendo fentanilo en nuestro país. Están perdiendo 100 mil millones con los aranceles, así que esto no los beneficia; están pagando un precio muy alto (...) Les está costando mucho, no creo que quieran seguir así. Ya veremos qué pasa a fines de la próxima semana”, agregó.

Desde la Casa Blanca, Trump también se refirió a las embarcaciones atacadas en aguas internacionales que, según las autoridades, transportaban narcóticos hacia Estados Unidos. En ese contexto, comparó a los cárteles con el grupo yihadista del Medio Oriente al afirmar que son “el ISIS del Hemisferio Occidental”.

“Durante cuatro largos años, bajo el gobierno anterior, se permitió que los cárteles y su gente tomaran nuestro país, infiltrando nuestras comunidades con pandillas transnacionales. Estos grupos han provocado más derramamiento de sangre en Estados Unidos que todos los demás grupos terroristas combinados. Son lo peor de lo peor, y debe quedar claro al mundo que estos cárteles son el equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental”, dijo.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos planea capturar algunas de las lanchas que navegan en el mar Caribe o en el océano Pacífico para interrogar a sus ocupantes y demostrar que transportan drogas, Trump aseguró que la información de inteligencia del Gobierno es sólida y rechazó las dudas al respecto, aunque no presentó pruebas.

Señaló que algunas de las embarcaciones contaban con cinco motores y alcanzaban velocidades de hasta 65 millas por hora, y destacó que no llevaban utensilios de pesca, insinuando que se trataba de operaciones ilícitas.

Advertisement

Insistió en que podría continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes sin que el Congreso aprobara primero una declaración oficial de guerra.

Aseguró que notificaría al Congreso antes de comenzar cualquier operación en “tierra”, pero sostuvo que el plan no enfrentaría resistencia por parte de los legisladores.

“Puede ser que hablemos con el Senado y con el Congreso para exponerles esta situación. No creo que vayan a tener problemas con eso (...) El contrabando de drogas por mar está disminuyendo notablemente y las alternativas son más peligrosas para ellos”.

El presidente añadió que más de tres mil líderes de cárteles y organizaciones criminales han sido arrestados desde el inicio de su campaña antidrogas, la mayoría pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Tren de Aragua, ambos considerados por su administración como grupos terroristas.

Calificó esos resultados como “fantásticos” y aseguró que “no nos detendremos hasta que la amenaza sea eliminada por completo”. Además, indicó que las autoridades han decomisado más de 152.000 libras de narcóticos (casi 69.000 kilos).

Advertisement

“En cuestión de semanas, se ha registrado el mayor número de arrestos de líderes de cárteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos”, sentenció.







