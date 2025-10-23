Connect with us

Mundo

Trump desmiente envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela: “Es falso”

Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este jueves el envío de bombardeos B-1 cerca de Venezuela como medida para incrementar la presión militar.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias