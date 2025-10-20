Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la noche del domingo que su administración impondrá nuevos aranceles a Colombia, decisión que será formalizada este lunes, en medio de una creciente tensión diplomática con el gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio se produce tras una jornada de fuertes declaraciones entre ambos mandatarios y luego de que el senador republicano Lindsey Graham adelantara en la red social X que Washington aplicaría “importantes aranceles” al país sudamericano como represalia por el tráfico de drogas.

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta. Sí, estuve con él hoy”, declaró Trump a periodistas durante su traslado a Washington, asegurando que hará oficial la medida “mañana”.

Horas antes, el mandatario estadounidense ya había ordenado la suspensión de la ayuda financiera destinada a Colombia, alegando que el país no está comprometido con la lucha antidrogas. “No tienen una lucha contra las drogas. Producen drogas. Refinan drogas. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína”, afirmó.

Trump también arremetió contra el presidente colombiano, calificando su gestión como “la peor” en la historia del país. “Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido”, sostuvo.

Las declaraciones del republicano se produjeron en medio de un clima ya tenso tras un ataque de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, que Washington vinculó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero que Petro calificó como una agresión injustificada contra pescadores civiles.

En respuesta, el presidente colombiano rechazó las acusaciones y calificó a Trump como “grosero e ignorante con Colombia”. A través de un mensaje publicado en X, Petro defendió la trayectoria de su gobierno y replicó con una cita literaria. “Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura; pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase Cien años de soledad y algo aprenderá de la soledad”, expresó.

El mandatario colombiano también negó cualquier vínculo con el narcotráfico. “Yo soy socialista, creo en el bien común y en la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si no soy negociante, mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicia”, afirmó.

Petro aseguró que la codicia es lo que caracteriza al “mafioso”, y subrayó que su gobierno combate las economías ilegales con un enfoque distinto al de la guerra contra las drogas tradicional. “La vida es más poderosa que la codicia”, concluyó.

El enfrentamiento verbal entre Trump y Petro representa el punto más bajo en las relaciones entre ambos países en los últimos años, tradicionalmente aliados en materia de seguridad y cooperación antidrogas.