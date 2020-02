Caracas. El funcionario del régimen, Freddy Bernal, aseveró este miércoles durante su entrevista en el programa “Vladimir a la 1” transmitido en Globovisión, que los ejercicios militares que se realizaron el el 15 y 16 de febrero fueron una reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EE. UU) Donald Trump, durante el encuentro que sostuvo con el presidente (E) Juan Guaidó: “Tenemos la capacidad de respuesta civil y militar para resistir”.

“Nosotros lo que queremos es que Estados Unidos nos respete, al igual que nosotros los respetamos. No queremos ninguna confrontación con ningún vecino, pero tenemos la obligación de defender la patria. Tenemos la capacidad de respuesta civil y militar para resistir. Aquí hay la convicción, organización y disposición de defender este país. El señor Trump dijo que nos iba a aplastar y por eso se desplegó la Fuerza Armada Bolivariana en todo el país”,











Su competencia en Táchira y contrabando

Adicionalmente, Bernal afirmó que él encabeza el Gobierno central en el estado Táchira y no la gobernadora de esa entidad electa en votación popular, Laidy Gómez. A su vez, reconoció que hay funcionarios de seguridad que han incurrido en actividades ilícitas a través de mafias de contrabando de gasolina y narcotráfico.

“Aquí no podemos negar que la mafia de contrabando de gasolina y narcotráfico da para que oficiales venezolanos se presten para eso, es la mafia, se calcula que esa frontera. Hay comunidades que viven del contrabando de la gasolina. Siempre hay excesos por parte de funcionarios policiales. El Faes no fue hecho para violar Derechos Humanos, así que no podemos calificar a la institución de esa manera”, comentó.











