Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe

Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su administración está evaluando una nueva etapa en la estrategia de combate contra los grupos de narcotráfico que operan en la región del Caribe.

En una breve declaración a los medios de comunicación, el mandatario estadounidense aseguró que las operaciones militares en curso han logrado un éxito considerable en el control marítimo.

"Vamos a acabar con el tráfico de drogas. El mar está vacío, no entra nada por el agua. Ahora estudiaremos qué es la fase dos. Será una gran diferencia", comentó el mandatario. El video de su declaración fue compartido por el corresponsal de la ABC ante la Casa Blanca.

El anuncio se produce tras una serie de operaciones en el mar Caribe, que han resultado en el hundimiento de cuatro embarcaciones con cargamentos “ilícitos” presuntamente procedentes de Venezuela.

Washington ha calificado a los grupos objetivo como organizaciones narcoterroristas, incluyendo al Cártel de los Soles, que, según el gobierno estadounidense, opera desde territorio venezolano.

Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado" con los carteles

La administración del presidente Donald Trump notificó esta semana al Congreso de Estados Unidos que el país se encuentra “formalmente” en un "conflicto armado" contra los carteles de la droga, según un aviso confidencial obtenido por The New York Times.

En la notificación, el Ejecutivo califica a las organizaciones narcotraficantes como "terroristas" y a los presuntos traficantes capturados o abatidos de dichos grupos como "combatientes ilegales". Esta clasificación busca consolidar el derecho de Trump a ejercer poderes extraordinarios típicamente reservados para “tiempos de guerra”.

“El presidente Trump ha decidido que Estados Unidos está involucrado en un 'conflicto armado' formal con los cárteles de la droga que su equipo ha calificado como organizaciones terroristas y que los presuntos traficantes de dichos grupos son 'combatientes ilegales', según declaró la administración en un aviso confidencial al Congreso esta semana", señala el medio estadounidense.

El aviso añade nuevos detalles a la base legal utilizada para respaldar tres ataques militares estadounidenses ordenados en septiembre contra embarcaciones en el mar Caribe. En dichos incidentes, se reportó la muerte de las 17 personas a bordo, quienes eran sospechosas de tráfico de drogas.







