Mundo
Trump firma un decreto para que TikTok siga operando en EE. UU.
La orden también instruye al Departamento de Justicia a suspender por 120 días cualquier acción legal contra proveedores o compañías vinculadas con la aplicación durante el período de transición
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que permite la continuidad de TikTok en territorio estadounidense bajo una nueva estructura empresarial, con el objetivo de preservar el acceso a la aplicación para sus más de 170 millones de usuarios en el país.
La medida establece que TikTok dejará de estar bajo el control de ByteDance, su empresa matriz con sede en China, y pasará a operar como una empresa conjunta con sede en EE. UU., en la que los ciudadanos estadounidenses tendrán el control mayoritario.
Según el acuerdo marco aprobado, ByteDance y sus filiales poseerán menos del 20 % de la nueva compañía.
“Esta desinversión permitirá que millones de estadounidenses que disfrutan de TikTok todos los días sigan usándolo y, al mismo tiempo, protegerá nuestra seguridad nacional”, afirmó Trump al anunciar la decisión.
Detalles de la medida
La nueva empresa controlará los algoritmos, el código y las decisiones de moderación de contenidos. Los datos de los usuarios estadounidenses deberán almacenarse en servidores administrados por compañías nacionales, fuera del alcance de adversarios extranjeros.
Un monitoreo estricto sobre actualizaciones, algoritmos y flujos de datos será llevado a cabo por “socios de seguridad de confianza” designados por el Gobierno.
Además de TikTok, la orden incluye a Lemon8, CapCut y otras aplicaciones vinculadas a ByteDance.
El proceso interinstitucional estuvo liderado por la vicepresidencia de EE. UU. e involucró al Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Tesoro, Comercio y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, entre otras agencias.
Trump recordó que el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que prohíbe la operación de plataformas bajo control de compañías de países considerados adversarios.
Sin embargo, defendió que la desinversión de TikTok constituye una “desinversión calificada” que elimina los riesgos de seguridad.
La orden también instruye al Departamento de Justicia a suspender por 120 días cualquier acción legal contra proveedores o compañías vinculadas con la aplicación durante el período de transición.
Con este anuncio, el mandatario busca zanjar años de disputas sobre la permanencia de TikTok en EE. UU., una aplicación que ha sido centro de debate por sus implicaciones en la seguridad de datos, la influencia en la opinión pública y la relación con China.
