Mundo
Trump niega conversaciones para preparar un "cambio de régimen" en Venezuela
Al ser consultado por una periodista sobre si había mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares acerca de un posible “cambio de régimen” en Venezuela, Trump respondió con un escueto: “No, no lo he hecho”
Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves haber sostenido conversaciones con miembros de su gobierno para planear un “cambio de régimen” en Venezuela.
Lea también: Panamá afirma haber restaurado relaciones consulares con Venezuela para facilitar el retorno migratorio
El mandatario estadounidense respondió a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido, según informó EFE.
Al ser consultado por una periodista sobre si había mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares acerca de un posible “cambio de régimen” en Venezuela, Trump respondió con un escueto: “No, no lo he hecho”.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha intensificado en las últimas semanas debido a la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, que según Washington busca combatir el narcotráfico.
De acuerdo con el presidente estadounidense, las fuerzas de su país han hundido en aguas internacionales al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, provocando la muerte de quienes iban a bordo.
Por su parte, Nicolás Maduro ha advertido en reiteradas ocasiones que Venezuela atraviesa una fase de “lucha no armada”, pero que, en caso de ser agredida por Estados Unidos, pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada”.
El lunes, Maduro se refirió al hundimiento de la primera embarcación con drogas, supuestamente procedente de Venezuela, ocurrido a principios de septiembre en el Caribe, y exhortó a Trump a investigar el hecho.
“Sobre el supuesto ataque a una embarcación venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que debe investigar es el propio presidente de Estados Unidos”, afirmó.
El mandatario venezolano calificó de “grave” que, en medio de una rueda de prensa desde la Casa Blanca, funcionarios entregaran a Trump material audiovisual difundido poco después de confirmarse el ataque, en el que, según la versión estadounidense, fallecieron 11 “terroristas” vinculados a la banda criminal Tren de Aragua.
“Pusieron palabras muy fuertes en la boca del presidente de Estados Unidos; él fue quien anunció que habían 11 muertos. Ningún otro organismo estadounidense lo ha confirmado. El video merece una investigación al más alto nivel de la Casa Blanca”, señaló Maduro, al tiempo que insistió en que las imágenes presentan “modificación de inteligencia artificial”.
Agregó que las autoridades venezolanas investigan la muerte de las 11 personas que viajaban en la lancha y que, una vez concluya la pesquisa, se darán a conocer los resultados.
Asimismo, acusó a Estados Unidos de utilizar las operaciones en el Caribe como excusa para forzar un “cambio de régimen”, imponer un “gobierno títere” y apoderarse del petróleo venezolano, con el objetivo de “torcerle el brazo a todos los países” de la alianza OPEP+.
Maduro reiteró que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico son una “mentira” y aseguró que “la única verdad es que quieren un cambio de régimen” para “controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta”.
“Estados Unidos y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y Siria, y apoderarse de nuestro petróleo, gas, hierro y oro; eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, advirtió.
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
Hallan dispositivo en vehículo de Margareth Baduel tras concentración frente a Embajada de Italia
Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos
Directora de la División de las Américas de HRW rechazó “hostigamiento” contra Andreína Baduel
Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba
Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños
Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño
Petro afirma que el “Cartel de los Soles” no aparece en las investigaciones de Colombia sobre narcotráfico
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Senado de Colombia aprueba declarar al 'Cartel de los Soles' una "organización terrorista"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Gobierno depositó dos nuevos bonos: montos oscilan entre 107,93 y 109,71 dólares
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Tras prohibición de Conatel: estas apps pueden reemplazar a MagisTv
Tendencias
-
Mundo2 días.
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
-
Mundo1 día.
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
-
Economía2 días.
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
-
País2 días.
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
-
Economía2 días.
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
-
Economía1 día.
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
-
Mundo2 días.
Caso Venezuela: Trump anuncia que EE. UU. "está listo" para nuevas operaciones contra "narcoterroristas"
-
Mundo2 días.
Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente