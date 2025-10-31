Trump niega que EE. UU. esté preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que su gobierno esté preparando un ataque contra objetivos militares en Venezuela, desmintiendo reportes de medios estadounidenses que afirmaban que la Casa Blanca ya había aprobado esa medida.

Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump respondió tajantemente “no” cuando se le preguntó si consideraba llevar a cabo ataques dentro del territorio venezolano.

"No, no es cierto", dijo al ser cuestionado sobre si había tomado una decisión al respecto.

La aclaratoria se produce luego de que el Miami Herald, asegurara que Washington había decidido ejecutar ataques sobre instalaciones militares venezolanas “en cualquier momento”.

Según el medio, los ataques buscarían "destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el dictador venezolano Nicolás Maduro y dirigida por altos miembros de su régimen.

The Wall Street Journal también informó que la administración había identificado posibles objetivos, aunque sin confirmar una decisión final.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly restó credibilidad a los reportes, afirmando que “las fuentes anónimas no saben de qué están hablando” y que cualquier anuncio oficial sería emitido directamente por el presidente.

Por si parte, el alto comisionado de derechos humanos, Volker Turk, acusó este viernes a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los recientes bombardeos a embarcaciones en el Caribe. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. EE. UU. debe detener estas acciones y evitar ejecuciones extrajudiciales”, advirtió. "There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true?"@POTUS: "No, it's not true." pic.twitter.com/YwXua82X9H— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 31, 2025









