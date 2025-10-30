Trump ordena al Pentágono reanudar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado al ejército reanudar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares, poniendo fin a una pausa de más de tres décadas.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que empiece a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará inmediatamente”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump afirmó que su decisión busca garantizar que Estados Unidos mantenga la paridad con las demás potencias atómicas. “Rusia está en segundo lugar y China en un distante tercer lugar, pero estará igualada dentro de cinco años”, añadió.

Durante su vuelo de regreso desde China a Washington, Trump defendió la medida alegando que las pruebas son “necesarias” para mantener la competitividad estratégica de Estados Unidos.

“Parecen ser todas pruebas nucleares. Tenemos más armas nucleares que nadie, no hacemos pruebas (…) Si otros las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos", dijo.

