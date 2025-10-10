Trump propone prohibir a aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en rutas hacia Estados Unidos

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Donald Trump propuso el jueves prohibir a las aerolíneas chinas volar sobre Rusia en rutas hacia y desde Estados Unidos, argumentando que esta práctica otorga a las compañías chinas una ventaja competitiva al reducir tiempo de vuelo y consumo de combustible, en detrimento de las aerolíneas estadounidenses.

La medida surge en medio de un aumento de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, luego de que China endureciera los controles sobre las exportaciones de tierras raras, materiales esenciales para varias industrias estadounidenses.

El Departamento de Transporte de EE. UU. indicó que la situación actual es “injusta y ha generado efectos competitivos adversos significativos para las aerolíneas estadounidenses”. La propuesta excluye de la restricción a los vuelos exclusivamente de carga.

Desde marzo de 2022, Rusia ha prohibido a las aerolíneas estadounidenses sobrevolar su espacio aéreo como represalia por la prohibición de vuelos rusos hacia Estados Unidos tras la invasión a Ucrania. Las aerolíneas chinas, en cambio, han seguido utilizando el espacio aéreo ruso, aumentando su participación en el mercado internacional frente a competidores no chinos.

Repercusiones

La medida podría afectar a compañías como Air China, China Eastern, China Southern y Xiamen Airlines, mientras que Cathay Pacific, con sede en Hong Kong, no fue mencionada. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó la propuesta de “perjudicial para los intercambios entre personas”.

Tras el anuncio, las acciones de las principales aerolíneas chinas cayeron: China Southern retrocedió 1,3 %, Air China 1,26 % y China Eastern 0,95 %. Las tres compañías han registrado pérdidas durante cinco años consecutivos desde la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Transporte dará a las aerolíneas chinas dos días para responder a la propuesta y podría emitir una orden final que entre en vigor en noviembre.

La prohibición se suma a otras tensiones comerciales, mientras Boeing negocia la venta de hasta 500 aviones a China, y se espera un encuentro entre Trump y Xi Jinping a finales de octubre en Corea del Sur.

Reuters








