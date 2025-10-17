Trump reconoce que EE. UU. atacó un “submarino que transportaba drogas” en el Caribe 

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que la última embarcación atacada por las fuerzas militares de su país en el Caribe era un submarino que presuntamente transportaba drogas.

“Atacamos un submarino, era un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, dijo Trump tras ser consultados por periodistas durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

“Para que entiendan, no era un grupo de personas inocentes. No conozco a muchas personas que tengan submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de drogas”, añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó ofrecer más detalles y solo reafirmó que se trató de una acción contra "narcoterroristas", aunque adelantó que la información completa sobre las operaciones recientes se dará a conocer próximamente.

“En cuanto a los detalles de cualquier ataque reciente, no estamos preparados aquí para anunciarlos, pero recibirán esa información muy pronto”, indicó.

Trump también aseguró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos.

“Él ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, expresó, al referirse a las supuestas propuestas de Maduro para negociar con Washington en medio de las tensiones entre ambas naciones.







