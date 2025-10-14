Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time

Caracas/Foto: TIME.- Dijo que la imagen era "realmente mala" y que ha sido la "peor foto que le han hecho en todos los tiempos": el ego del presidente Donald Trump no ha soportado que la prestigiosa revista Time pusiera una foto suya en la portada de esta semana acompañada de un título muy halagador, "Su Triunfo" como definieron el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Y aunque al presidente Trump le gustó el texto, que calificó de "relativamente" bueno, criticó duramente la foto porque su cabello lucía como una "corona flotante…Me han 'borrado' el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!", indicó en su red, Truth Social.

El líder republicano señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo'. De hecho, en esta foto se le ve el cuello muy arrugado y con kilos demás, lo que hizo rabiar al presidente quien la calificó de "realmente mala" y merece que se llame la atención al respecto: "¿Qué están haciendo y por qué?", señaló.

La revista muestra al presidente desde abajo y de lado mirando al horizonte con chaqueta azul, camisa blanca y corbata roja, los colores de la bandera estadounidense.







