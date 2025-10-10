Trump sobre Nobel de Machado: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que conversó con María Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que, según el líder republicano, la dirigente opositora venezolana le “dedicó”.

“La persona que ganó el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo mereces’. Fue un gesto muy bonito”, afirmó Trump durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario agregó, entre risas, que no había solicitado el reconocimiento: “Yo no le dije que me lo diera”.

“Fue muy amable. Yo la he estado ayudando en todo momento. En Venezuela necesitan mucha ayuda. Es un desastre total”, apuntó.

Trump insistió en que ha logrado poner fin a ocho conflictos, incluida la guerra en Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y la liberación de rehenes siguiendo el plan de paz que él propuso, tan solo un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciara el ganador de este año.

“Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, concluyó.







