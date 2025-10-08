Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago

Caracas/Foto: Composición.- No es la primera vez que el presidente Donald Trump es señalado de sufrir demencia, tal como lo dijo el gobernador de Chicago, J.B. Pritzker, para responder a las amenazas del presidente de enviarlo a la cárcel: algunos expertos en el área, como los psiquiatras Dr. John Gartner y Dr. Harry Segal, han argumentado públicamente que los síntomas del mandatario sugieren una forma de demencia, posiblemente demencia frontotemporal, relacionada con deterioro del lenguaje, la conducta y la función motora.

Durante una entrevista en el podcast de The Daily Beast, el doctor Gardner —ex profesor del reputado John Hopkins Hospital— explicó cómo llegó al diagnóstico de demencia del presidente. "Observamos un deterioro importante en el funcionamiento del lenguaje, el pensamiento, el rendimiento psicomotor, el control de impulsos en una amplia variedad de áreas... Lo que mucha gente no sabe es que Donald Trump solía ser una persona muy elocuente... Solía hablar con un vocabulario elevado en párrafos muy pulidos. Ahora lo que vemos es que no solo ha disminuido su vocabulario, sino que hay momentos en los que es realmente incapaz de completar un pensamiento. A veces, no puede completar una palabra", continuó Gartner. Y puso como ejemplo una de las intervenciones de Trump, donde decía textualmente.

“Mintió diciendo que están enviando a todos estos inmigrantes desde manicomios, ¿verdad?... ‘El Silencio de los Inocentes'. ¿Alguien ha visto El Silencio de los Inocentes?’ Bueno, El Silencio de los Inocentes es una película sobre manicomios. Bueno, ahora hemos pasado de inmigrantes a ¿alguien ha visto esta película? ". Y luego continúa: "El gran Hannibal Lecter. Ya nadie quiere hablar de él". Sobre lo que el doctor Gardner comentó: "Primero que nada, Hannibal no está muerto, es un personaje ficticio, así que no puede ser el difunto Hannibal Lecter”.

Ambos especialistas señalan incidentes sufridos por Trump donde se observa el intercambio de palabras (parafasia fonémica), la pérdida del hilo del pensamiento, la confusión (por ejemplo, confundir a Joe Biden con Barack Obama), la confabulación (inventar detalles para rellenar lagunas de memoria) y un aparente deterioro de las habilidades motoras. “Uno de los expertos en demencia con los que he consultado está convencido de que padece demencia frontotemporal solo por este síntoma, que se denomina marcha de base amplia: Si observamos su pierna derecha, a veces simplemente la balancea como un peso muerto en un semicírculo... el experto con el que consulté dijo que esto es lo que llamamos patognomónico. Esto no se observa en nadie a menos que tenga demencia frontotemporal”, explicó Gartner.

"Este hombre sufre demencia", declaró hoy el gobernador Pritzker en una entrevista telefónica con el Chicago Tribune. "Si tiene algo metido en la cabeza, no puede sacárselo de la cabeza. No lee. No sabe nada de actualidad. Es algo en lo más profundo de su cerebro que lo impulsa a denunciar a estas ciudades".

"Y luego, desafortunadamente, tiene el poder de las fuerzas armadas, el poder del gobierno federal para cumplir sus órdenes, y eso es lo que está haciendo". Los comentarios del gobernador se produjeron mientras tropas de la Guardia Nacional de Texas se reunían en un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército de EE. UU. en el suburbio de Elwood, en el extremo suroeste del país, y la administración Trump avanzaba con el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois durante al menos 60 días, a pesar de las objeciones legales y enérgicas de Pritzker y otros líderes electos locales.

La preocupación por la salud cognitiva de Donald Trump resurgió tras un incidente en el que aparentemente olvidó la presencia de Scott Bessent y Howard Lutnick, dos representantes de Apple, quienes se encontraban justo detrás de él durante una conferencia de prensa. Anteriormente, su sobrina también reveló preocupación por la salud mental de su tío, afirmando que está "deteriorándose rápidamente" y "perdiéndolo cada día". Mary, hija del hermano mayor de Donald, Fred Trump Jr., acusó al presidente de mostrar signos de "deterioro cognitivo y emocional".







