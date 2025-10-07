Trump tacha de "alborotadora" a Greta Thunberg y cree que debe "ir al médico a controlar su ira"

Caracas/Foto: AP.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, arremetió el lunes contra la activista sueca, Greta Thunberg, a quien calificó de "alborotadora" con "problemas de ira", por lo que afirmó que debería "ir al médico".

Trump hizo esos comentarios durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca, donde criticó la participación de Thunberg en la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel.

"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", comentó el mandatario ante una pregunta.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", apostilló.

.@POTUS on Greta Thunberg: "She has an anger management problem. I think she should see a doctor. If you ever watch her, for a young person, she's so angry. She's so crazy. You can have her." 🤣🤣 pic.twitter.com/a7Mqhu1kpO— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 6, 2025

El mismo lunes, el Gobierno de Israel deportó a Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, quienes intentaban llegar a la Franja de Gaza.

"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".

"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.







