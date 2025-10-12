Trump viaja a Oriente Medio por el alto al fuego e instar a un "acuerdo de paz duradero"

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este domingo hacia Israel y Egipto con el objetivo de celebrar el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, así como el acuerdo para la liberación de rehenes mediado por Washington.

Durante su visita, Trump buscará instar a los líderes árabes a aprovechar la ocasión para "construir una paz duradera en la región", Según Associated Press.

El viaje se produce en un momento decisivo, cuando Israel y Hamás comienzan a implementar la primera fase del acuerdo impulsado por la Casa Blanca, que busca poner fin a la guerra iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Trump afirmó que existe “una ventana estrecha” para reconfigurar Oriente Medio y fortalecer los vínculos entre Israel y los países árabes, tras años de tensiones.

Según la Casa Blanca, el proceso de paz avanza gracias al nuevo interés de los estados árabes y musulmanes en resolver el conflicto israelí-palestino y, en algunos casos, en profundizar sus relaciones con Estados Unidos.

“Creo que van a tener un éxito tremendo y Gaza va a ser reconstruida”, dijo Trump el viernes. “Hay países muy ricos por allí que podrían ayudar con una pequeña fracción de su riqueza, y creo que quieren hacerlo”.

La primera fase del acuerdo

El pacto establece la liberación de los últimos 48 rehenes retenidos por Hamás, incluidos unos 20 que se cree siguen con vida; la liberación de cientos de prisioneros palestinos; un incremento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades del enclave.

Las tropas israelíes comenzaron su retirada el viernes, lo que activó una cuenta regresiva de 72 horas para la liberación de los rehenes. Trump espera que ese proceso se complete durante su estadía en la región.

El mandatario estadounidense fue invitado a dirigirse al Parlamento israelí (Knéset), un honor que solo se ha concedido a pocos líderes extranjeros. Luego viajará a Egipto, donde encabezará junto al presidente Abdul Fatá el Sisi una cumbre en Sharm el Sheij con representantes de más de 20 países para abordar el futuro de Gaza y la estabilidad regional.

Aunque el alto el fuego se mantiene, persisten dudas sobre el futuro político y administrativo del territorio. Israel exige el desarme total de Hamás, algo que analistas consideran poco probable. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su país mantendrá la presión militar. “Hamás acordó el trato solo cuando sintió que la espada estaba en su cuello, y todavía está en su cuello”, declaró.

La guerra ha dejado a Israel cada vez más aislado internacionalmente, enfrentando acusaciones de genocidio en tribunales internacionales, mientras que Hamás, debilitado militarmente, podría reconstruirse si se prolonga la tregua.

Reconstrucción y presencia estadounidense

Gran parte de Gaza ha quedado reducida a escombros, y la reconstrucción tomará años. El acuerdo incluye la reapertura de cinco cruces fronterizos para facilitar el ingreso de alimentos y suministros. Además, Estados Unidos establecerá en Israel un centro de coordinación civil-militar para gestionar la asistencia humanitaria, con el apoyo de unas 200 tropas estadounidenses y socios internacionales.

Trump busca también ampliar los Acuerdos de Abraham, firmados durante su primer mandato, que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes. Un alto funcionario estadounidense señaló que el presidente planea impulsar nuevas negociaciones con Arabia Saudí e Indonesia hacia la normalización de lazos con Israel.

Un pacto con Arabia Saudí, el país árabe más poderoso y rico, sería un hito histórico que podría redefinir el equilibrio político en Oriente Medio. Sin embargo, Riad ha reiterado que no reconocerá oficialmente a Israel sin una solución definitiva al conflicto palestino.







