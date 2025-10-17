Trump y Putin podrían reunirse en Hungría pese a la orden de arresto contra el presidente ruso

Caracas/Foto: Reuters- Se espera que Vladimir Putin viaje pronto a Hungría para conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Ucrania, a pesar de que el líder ruso enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Putin es buscado por el tribunal con una orden de arresto que data de marzo de 2023 por su presunta participación en el secuestro de niños de Ucrania durante el conflicto desencadenado por la invasión de Moscú a su vecino.

El tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, depende de otros países para arrestar a los sospechosos. Parece poco probable que obtenga cooperación de Hungría, que a principios de este año extendió la alfombra roja para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien también es buscado por la CPI por acusaciones de crímenes de lesa humanidad en el conflicto de Gaza. Netanyahu niega con vehemencia los cargos.

Después de recibir a Netanyahu, el primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, dijo en abril que su país comenzaría el proceso de retirarse de la corte.

La Corte Penal Internacional en pocas palabras

El tribunal se creó en 2002 y tiene como objetivo responsabilizar a los líderes y altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Tiene 125 estados miembros, pero tres grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia y China, no son miembros. Ucrania se unió oficialmente a la corte en enero.

Más de 900 empleados trabajan para la corte que tiene un presupuesto este año de poco más de 195 millones de euros (228 millones de dólares).

En una indicación de los problemas que tiene para arrestar a sospechosos, los jueces han emitido órdenes de arresto contra 61 personas y 30 siguen prófugas.

La CPI es un tribunal de último recurso, lo que significa que solo acepta casos cuando los sistemas legales de otros países no pueden o no quieren procesar a los sospechosos.

Estados Unidos y Rusia se oponen a la corte

La administración de Trump ha impuesto sanciones al fiscal jefe de la corte, Karim Khan, a algunos jueces de la CPI y a los dos adjuntos de Khan. Trump acusa a la corte de "acciones ilegítimas e infundadas" dirigidas a Estados Unidos e Israel.

Trump sancionó previamente a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, durante su primer mandato en la Casa Blanca. Posteriormente, la administración Biden levantó esas sanciones.

Rusia también rechaza la autoridad de la corte y ha emitido una orden de arresto contra Khan y el juez de la CPI que firmó la orden de Putin.

Putin ya ha viajado al extranjero desde que se emitió la orden en 2023, incluso al estado miembro de la CPI, Mongolia. También ha viajado a China y Corea del Norte, que no son miembros de la corte.

Países que han abandonado la corte

Los únicos otros países que han quedado son Burundi y Filipinas, cuyo expresidente, Rodrigo Duterte, está bajo custodia en el bloque de celdas de la corte en La Haya después de ser arrestado por cargos de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión mortal de su gobierno contra las drogas.

El mes pasado, las juntas militares gobernantes en Malí, Burkina Faso y Níger dijeron que las tres naciones africanas también se están retirando de la corte, acusándola de lo que dicen es justicia selectiva.

Fiscal de la CPI está de licencia en medio de investigación ética

Khan renunció a la espera del resultado de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada. Ha negado categóricamente las acusaciones de que trató durante más de un año de obligar a una asistente a tener una relación sexual y la manoseó en contra de su voluntad.

No se ha fijado una fecha para que se complete la investigación.

