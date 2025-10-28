Mundo
Trump y Takaichi anuncian una “nueva edad de oro” entre Estados Unidos y Japón
El pacto contempla cooperación técnica y apoyo financiero para garantizar cadenas de suministro seguras y sostenibles. Washington considera este acuerdo un paso clave en su estrategia para contrarrestar la influencia económica de Beijing en Asia
Caracas / Foto: AP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sellaron este martes en Tokio un marco de cooperación estratégica destinado a inaugurar una “nueva edad de oro” en las relaciones entre ambos países.
El encuentro, marcado por gestos de cordialidad y guiños simbólicos, forma parte de la gira asiática del mandatario estadounidense, que continuará esta semana en Corea del Sur.
Durante su primera reunión oficial, Takaichi —la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Japón— destacó su intención de fortalecer la alianza bilateral en un contexto regional dominado por la presión de China y las tensiones comerciales con Washington.
“Estoy impresionada e inspirada por usted”, dijo la mandataria japonesa a Trump, a quien agradeció su “amistad duradera” con el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, su mentor político. Trump, por su parte, aseguró que Tokio cuenta con el apoyo total de Estados Unidos: “Si necesita algo, estaremos allí. Somos aliados del más alto nivel”, afirmó.
Acuerdo sobre tierras raras y cooperación tecnológica
Como símbolo de esta renovada cercanía, ambos gobiernos firmaron un acuerdo marco sobre el suministro de tierras raras y minerales estratégicos, con el objetivo de reducir la dependencia frente a China, que mantiene un cuasi monopolio global sobre estos recursos esenciales para las industrias tecnológicas y de defensa.
El pacto contempla cooperación técnica y apoyo financiero para garantizar cadenas de suministro seguras y sostenibles. Washington considera este acuerdo un paso clave en su estrategia para contrarrestar la influencia económica de Beijing en Asia.
En materia de seguridad, Trump reiteró su exigencia de que los aliados de Estados Unidos incrementen su gasto militar. Japón respondió anunciando un aumento del presupuesto de defensa al 2 % del PIB, adelantando dos años el calendario previsto.
El mandatario estadounidense también visitará a tropas norteamericanas desplegadas en el portaaviones USS George Washington, anclado frente a las costas de Tokio, donde están estacionados unos 60.000 soldados de EE. UU.
La primera ministra aprovechó el encuentro para obsequiar a Trump con unos palos de golf que pertenecieron a Shinzo Abe y pelotas bañadas en oro, en un gesto de cortesía personal. Tokio, además, podría anunciar la compra de cien camionetas Ford F-150 como señal de buena voluntad comercial.
Tensiones por los aranceles a los automóviles
El comercio sigue siendo uno de los temas más sensibles en la relación bilateral. Aunque ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar en el verano, los fabricantes japoneses consideran excesivo el arancel del 15 % impuesto a los automóviles por Washington.
Japón también cuestiona las cifras de las inversiones prometidas por Tokio en Estados Unidos, que ascienden a 550.000 millones de dólares, pero que, según el gobierno japonés, se componen en su mayoría de préstamos y garantías, no de inversiones directas.
De acuerdo con la cadena NHK, ambas partes trabajan en un memorando sobre construcción naval, área en la que Estados Unidos busca recuperar competitividad.
Tras su paso por Tokio, Trump viajará el miércoles a Corea del Sur, donde el jueves mantendrá un esperado encuentro con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de países del Foro Asia-Pacífico (Apec). Se espera que ambos líderes anuncien una tregua parcial en la guerra comercial que enfrentan desde hace años mediante aranceles y restricciones mutuas.
