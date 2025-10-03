Trump ya no se distancia del Proyecto 2025 mientras usa el cierre para seguir impulsando sus objetivos

AP/Foto: Archivo.- El presidente Donald Trump está abrazando abiertamente el plan conservador del que intentó desesperadamente distanciarse durante la campaña de 2024, mientras uno de sus arquitectos trabaja para utilizar el cierre del gobierno para acelerar sus objetivos de reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y castigar a los estados demócratas.

En una publicación en su sitio Truth Social el jueves por la mañana, Trump anunció que se reuniría con su jefe de presupuesto, “Russ Vought, el de PROYECTO 2025 Fame, para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”.

Los comentarios representaron un dramático cambio de actitud para Trump, quien pasó gran parte del año pasado denunciando el Proyecto 2025, la masiva reforma del gobierno federal propuesta por la Fundación Heritage, que fue redactada por muchos de sus aliados de larga data y funcionarios de la administración actual y anterior.

Ambos rivales demócratas de Trump, Joe Biden y Kamala Harris, hicieron de la lista de deseos de extrema derecha un elemento central de sus campañas, y una réplica gigante del libro ocupó un lugar destacado en el escenario de la Convención Nacional Demócrata.

“Donald Trump y sus secuaces mintieron descaradamente sobre el Proyecto 2025, y ahora está llevando al país directamente a la ruina”, dijo Ammar Moussa, exportavoz de ambas campañas. “No hay consuelo en tener razón; solo rabia por tener que asumir las consecuencias de sus mentiras”.

Shalanda Young, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de Biden, dijo que la administración claramente había estado siguiendo el plan del proyecto desde el principio.

"Supongo que los demócratas tenían razón, pero eso no me tranquiliza", dijo. "Me enoja que esto esté sucediendo después de que me dijeran que este documento no iba a ser el eje central de esta administración".

Cuando se le preguntó sobre el cambio de postura de Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: "Los demócratas están desesperados por hablar de cualquier cosa que no sea su decisión de dañar al pueblo estadounidense cerrando el gobierno".

¿Proyecto qué?

Los principales líderes de la campaña de Trump pasaron gran parte de 2024 furiosos con The Heritage Foundation por publicar un libro lleno de propuestas impopulares que los demócratas intentaron atribuir a la campaña para advertir que un segundo mandato de Trump sería demasiado extremo.

Si bien muchas de las políticas descritas en sus más de 900 páginas se alineaban estrechamente con la agenda que Trump estaba proponiendo (en particular, la reducción de la inmigración y el desmantelamiento de ciertas agencias federales), otras exigían acciones que Trump nunca había discutido, como prohibir la pornografía, o que el equipo de Trump estaba tratando activamente de evitar, como retirar la aprobación de los medicamentos abortivos.

Trump insistió repetidamente en que no sabía nada sobre el grupo ni quién estaba detrás de él, a pesar de sus estrechos vínculos con muchos de sus autores. Entre ellos se encontraban John McEntee, su exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, y Paul Dans, exjefe de gabinete de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos.

“No sé nada del Proyecto 2025”, insistió Trump en julio de 2024. “No tengo ni idea de quién está detrás. Discrepo con algunas cosas que dicen, y algunas son absolutamente ridículas y atroces. Hagan lo que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”.

Los jefes de campaña de Trump fueron igualmente críticos .

“La campaña del presidente Trump ha sido muy clara durante más de un año: el Proyecto 2025 no tenía nada que ver con la campaña, no hablaba en su nombre y no debería estar asociado con ella ni con el presidente de ninguna manera”, escribieron Susie Wiles y Chris LaCivita en un memorando de campaña. Agregaron: “Los informes sobre la desaparición del Proyecto 2025 serían muy bienvenidos y deberían servir de aviso a cualquier persona o grupo que intente distorsionar su influencia sobre el presidente Trump y su campaña: esto no les va a ir bien”.

Desde entonces, Trump ha llenado su segundo gobierno con sus autores, entre ellos Vought, el “zar de la frontera” Tom Homan, el director de la CIA John Ratcliffe, el partidario de la línea dura en materia de inmigración Stephen Miller y Brendan Carr, quien escribió el capítulo del Proyecto 2025 sobre la Comisión Federal de Comunicaciones y ahora preside el panel.

Heritage no respondió a una solicitud de comentarios el jueves. Pero Dans, exdirector del proyecto, dijo que ha sido "emocionante" ver cómo se ha puesto en práctica gran parte de lo expuesto en el libro.

“Es gratificante. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado con este propósito expreso: tener a un líder como el presidente Trump listo para actuar desde el primer día”, dijo Dans, quien actualmente se postula al Senado contra Lindsey Graham en Carolina del Sur.

La administración Trump usa el cierre para promover sus objetivos

Desde su juramentación, Trump ha estado implementando los planes del Proyecto 2025 para ampliar drásticamente el poder presidencial y reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Estos incluyen iniciativas como el Departamento de Eficiencia Gubernamental y paquetes de rescisión presupuestaria , que han provocado el estancamiento, la eliminación o la retención de miles de millones de dólares. por parte de la administración en lo que va de año.

Ahora están aprovechando el cierre para acelerar su progreso.

Antes de la fecha límite de financiación, la OMB ordenó a las agencias prepararse para despidos masivos adicionales de empleados federales, en lugar de simplemente suspender temporalmente a quienes no se consideran esenciales, como ha sido la práctica habitual durante cierres anteriores. Vought informó a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en una conferencia telefónica privada el miércoles que los despidos comenzarían en uno o dos días.

También han utilizado el cierre para atacar proyectos defendidos por los demócratas, incluida la cancelación de 8 mil millones de dólares en proyectos de energía verde en estados con senadores demócratas y la retención de 18 mil millones de dólares para proyectos de transporte en la ciudad de Nueva York que han sido defendidos por el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries en su estado natal.

Soñando con este momento

Las medidas son parte de un esfuerzo más amplio para concentrar la autoridad federal en la presidencia, que permeó el Proyecto 2025.

En su capítulo del plan, Vought dejó en claro que quería que el presidente y la OMB ejercieran más poder directo.

“El Director debe considerar su trabajo como la mejor y más completa aproximación a la mentalidad del Presidente”, escribió. Vought describió a la OMB como “un sistema de control de tráfico aéreo del Presidente”, que debería “participar en todos los aspectos del proceso de formulación de políticas de la Casa Blanca”, adquiriendo “la capacidad suficiente para anular las burocracias de las agencias implementadoras”.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, declaró en Fox News Channel que Vought "tiene un plan, y ese plan logrará fortalecer aún más a Trump. Esta será la peor pesadilla de los demócratas".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se hizo eco de ese mensaje, insistiendo en que el cierre del gobierno le da a Trump y a su director de presupuesto un vasto poder sobre el gobierno federal y el poder unilateral para determinar qué personal y políticas son esenciales y cuáles no.

Schumer le ha entregado "las llaves del reino al presidente", declaró Johnson el jueves. "Como han decidido votar por el cierre del gobierno, han desmantelado el poder legislativo... y se lo han entregado al ejecutivo".

Young dijo que la Constitución no le otorga a la Casa Blanca ese poder y reprendió a los republicanos en el Congreso por abandonar su deber de servir como control del presidente.

"No quiero oír un sermón sobre entregar las llaves", dijo. "Las llaves se han perdido. Se han ido al desagüe. Este cierre no es lo que las ha hecho perder".







