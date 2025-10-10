Mundo
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
El mandatario agregó, entre risas, que no había solicitado el reconocimiento: “Yo no le dije que me lo diera”
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que conversó con María Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que, según el líder republicano, la dirigente opositora venezolana le “dedicó”.
“La persona que ganó el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo mereces’. Fue un gesto muy bonito”, afirmó Trump durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.
El mandatario agregó, entre risas, que no había solicitado el reconocimiento: “Yo no le dije que me lo diera”.
“Fue muy amable. Yo la he estado ayudando en todo momento. En Venezuela necesitan mucha ayuda. Es un desastre total”, apuntó.
Trump insistió en que ha logrado poner fin a ocho conflictos, incluida la guerra en Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y la liberación de rehenes siguiendo el plan de paz que él propuso, tan solo un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciara el ganador de este año.
“Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, concluyó.
En contexto
Más temprano, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
El comité destacó que su labor representa “una elección de votos en lugar de balas”, al reconocer la valentía de Machado frente a un contexto de creciente tensión política en Venezuela.
Según el comunicado, Machado “ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.
Asimismo, subrayó que “nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana” y que ha apoyado “firmemente una transición pacífica a la democracia”.
El anuncio del premio fue hecho por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.
El comunicado agregó que la líder opositora es “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad” y “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”.
La noticia fue recibida con sorpresa y emoción por la propia Machado. En un video compartido por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en sus redes sociales, se observa el momento en que le comunica la noticia.
“Estoy en shock, no puedo creerlo”, dice Machado durante la llamada, a lo que González responde: “Nosotros también, pero de alegría”.
González acompañó el video con un mensaje en el que expresó: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!”.
Con este galardón, Machado se suma a la lista de líderes y organizaciones reconocidos por su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos, consolidando su posición como una figura clave del movimiento democrático venezolano, según el Comité Noruego del Nobel.
Machado fue seleccionada entre 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz 2025, de los cuales 244 eran personas y 94 organizaciones.
