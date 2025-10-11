“Tú no puedes vernos, pero nosotros sí”: la advertencia del Comando Sur desde el Caribe

Caracas / Foto: @Southcom.- El Comando Sur de Estados Unidos compartió el viernes fotografías de maniobras militares en el mar Caribe, llevadas a cabo por infantes de marina como parte de las operaciones de Washington en la región para combatir el narcotráfico y reforzar la presencia naval estadounidense en aguas estratégicas.

En su cuenta oficial en X, el organismo militar difundió varias imágenes acompañadas del mensaje: “Tú no puedes vernos, pero nosotros sí podemos verte”.

Según el comunicado, los ejercicios corresponden a “operaciones de baja visibilidad” desarrolladas en el Caribe en apoyo a la misión del Comando Sur, a operaciones “dirigidas por el Departamento de Guerra” y a las “prioridades del presidente” de Estados Unidos.

El Comando Sur no precisó la ubicación exacta de las operaciones, pero indicó que forman parte de su misión de “garantizar la seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental”.

Las maniobras coinciden con un incremento de la actividad militar estadounidense en el Caribe, impulsada por la estrategia de interdicción marítima que busca frenar las rutas del tráfico de drogas provenientes de América del Sur hacia Norteamérica. Desde hace meses, el Pentágono ha desplegado buques, aeronaves de vigilancia y unidades especiales en zonas cercanas a las costas de Venezuela, Colombia y el Caribe oriental, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".