Economía
Nueva ruta de Turpial Airlines: Valencia–Maracaibo inicia en noviembre
La compañía invitó a los pasajeros a aprovechar “estos nuevoshorarios” para viajar con motivo del inicio de la Feria de La Chinita
Caracas/Foto: Archivo.- Turpial Airlines anunció que conectará la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, con Maracaibo, en Zulia, a partir del próximo 17 de noviembre.
En su cuenta de Instagram, la aerolínea precisó que la frecuencia de vuelos será de dos veces por semana, los lunes y viernes. No obstante, aún no se han especificado los horarios de salida: “Estrenamos nueva frecuencia de vuelos a Maracaibo los lunes y viernes a partir del 17 de noviembre”, escribió.
La compañía invitó a los pasajeros a aprovechar “estos nuevos horarios” para viajar con motivo del inicio de la Feria de La Chinita. “¡Una oportunidad única para vivir la tradición y la fe desde el primer momento!”, resaltó.
Recientemente, Turpial Airlines inauguró la ruta que conecta Valencia con San Antonio del Táchira, también con una frecuencia de dos días a la semana, los lunes y viernes.
El vuelo inaugural partió desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y aterrizó en el Aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira.
