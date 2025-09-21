Ucrania derriba 33 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno

Caracas/Foto: EFE.- Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 33 drones lanzados por Rusia contra el territorio de Ucrania en un ataque lanzado en la noche del sábado a este domingo.

«Las defensas aéreas derribaron o inutilizaron 33 drones, ‘Shaded’, Gerber y de otros tipos, en el norte, este y centro del país», indicó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram citado por EFE.

Según el parte militar, se registraron 21 impactos en ocho puntos del país en un ataque en el que Rusia lanzó sus sistemas desde Kursk, Millerovo, Briansk y Primorsko-Ajtarsk.

De un total de 54 sistemas lanzados por Rusia, unos 30 de ellos eran modelo ‘Shahed’, de tecnología iraní.

El ataque de este domingo se produce después de una jornada en la que Rusia lanzó más de medio millar de drones y 40 misiles, en un ataque que el sábado dejó en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, tres muertos y 36 heridos tras un impacto de misil en un bloque de apartamentos.

Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con más de 1.500 de drones y 1.280 bombas guiadas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con más de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos, sistemas en los que se empleaban componentes procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón y docenas de otras naciones.

«Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos», escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.

El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había «miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países», incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.

«Todas estas tecnologías ayudan a Rusia a producir armas en gran escala. Todo esto por querer aterrorizar a nuestra gente. Y si no se para a Rusia, definitivamente se convertirá en una amenaza para los países de Europa y de la región del Pacífico», apuntó Zelenski.

El presidente ucraniano, que pidió sanciones para quienes ayudan a Rusia a adquirir esas tecnologías, señaló que Moscú «debe sentir las consecuencias de lo que hace», algo que también se puede lograr con presión y con ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania para fortalecerlas.

Rusia derriba 19 drones ucranianos

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 19 drones ucranianos, la mayoría sobre la anexionada península de Crimea.

«Durante la noche, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron 19 drones ucranianos de ala fija», dice la nota del Ministerio de Defensa publicada en Telegram sin especificar esta vez la franja horaria de los bombardeos.

La mayoría de los drones (12) fueron derribados sobrevolando la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y el mar Negro (cuatro).







