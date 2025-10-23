UCV celebrará misa por la canonización de los santos venezolanos tras suspensión del acto en el Monumental

Caracas / Foto: Archivo.- La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) anunció que llevará a cabo una misa este sábado 25 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Cubierta de la casa de estudios, para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La invitación fue extendida a toda la feligresía luego de que la Arquidiócesis de Caracas suspendiera los actos pautados en el Estadio Monumental Simón Bolívar por motivos de seguridad y logística. “La fe de los venezolanos está intacta”, expresó la organización estudiantil en sus redes sociales, convocando a reunirse “por la libertad y el reencuentro de todos los venezolanos”.

El evento, que busca reunir a la comunidad universitaria y a devotos de los nuevos santos, incluirá una Santa Misa en un "ambiente de oración y unidad nacional". "Será una Santa Misa por la libertad y el reencuentro de todos los venezolanos", escribió la federación en su cuenta de Instagram.

La convocatoria se da luego de que la Arquidiócesis de Caracas anunciara el miércoles la suspensión de la “Gran Fiesta de la Santidad”, que se celebraría en el Estadio Monumental Simón Bolívar. La decisión se tomó por razones de seguridad, capacidad y logística, luego de que la cantidad de fieles inscritos superara ampliamente el aforo permitido.

“El deseo de participación creció de manera exponencial, sobre todo después de la canonización. La fe de nuestro pueblo desbordó la capacidad física del Monumental”, explicó el párroco de la Basílica Santa Teresa, Armelim De Sousa Andrade.

Advertisement

Según el director de la Comisión Central para la Canonización, Alejandro Marius, más de 48.000 personas se habían registrado para asistir. Por ello, la Arquidiócesis decidió que la celebración se trasladará a cada parroquia y comunidad de Caracas, garantizando así que todos los fieles puedan participar de manera segura.