País
UCV celebrará misa por la canonización de los santos venezolanos tras suspensión del acto en el Monumental
La invitación fue extendida a toda la feligresía luego de que la Arquidiócesis de Caracas suspendiera los actos pautados en el Estadio Monumental Simón Bolívar por motivos de seguridad y logística
Caracas / Foto: Archivo.- La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) anunció que llevará a cabo una misa este sábado 25 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Cubierta de la casa de estudios, para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.
Lea también: Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
La invitación fue extendida a toda la feligresía luego de que la Arquidiócesis de Caracas suspendiera los actos pautados en el Estadio Monumental Simón Bolívar por motivos de seguridad y logística. “La fe de los venezolanos está intacta”, expresó la organización estudiantil en sus redes sociales, convocando a reunirse “por la libertad y el reencuentro de todos los venezolanos”.
El evento, que busca reunir a la comunidad universitaria y a devotos de los nuevos santos, incluirá una Santa Misa en un "ambiente de oración y unidad nacional". "Será una Santa Misa por la libertad y el reencuentro de todos los venezolanos", escribió la federación en su cuenta de Instagram.
La convocatoria se da luego de que la Arquidiócesis de Caracas anunciara el miércoles la suspensión de la “Gran Fiesta de la Santidad”, que se celebraría en el Estadio Monumental Simón Bolívar. La decisión se tomó por razones de seguridad, capacidad y logística, luego de que la cantidad de fieles inscritos superara ampliamente el aforo permitido.
“El deseo de participación creció de manera exponencial, sobre todo después de la canonización. La fe de nuestro pueblo desbordó la capacidad física del Monumental”, explicó el párroco de la Basílica Santa Teresa, Armelim De Sousa Andrade.
Según el director de la Comisión Central para la Canonización, Alejandro Marius, más de 48.000 personas se habían registrado para asistir. Por ello, la Arquidiócesis decidió que la celebración se trasladará a cada parroquia y comunidad de Caracas, garantizando así que todos los fieles puedan participar de manera segura.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
UCV celebrará misa por la canonización de los santos venezolanos tras suspensión del acto en el Monumental
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión
Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País2 días.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
-
Economía2 días.
El futuro de Warner Bros. Discovery en revisión: la compañía estudia una posible venta
-
La Lupa1 día.
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
-
País2 días.
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
-
Economía1 día.
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.465,01 puntos este 21 de octubre