UCV se posiciona como la mejor universidad de Venezuela según el QS Ranking 2026
Caracas/Foto: Archivo.- La Universidad Central de Venezuela (UCV) encabezó la lista nacional del QS Latin American & The Caribbean University Rankings 2026, publicada este miércoles por la firma británica especializada Quacquarelli Symonds.
Este ranking, que alcanza su edición número 15, evalúa y clasifica a las universidades según criterios como reputación académica, reputación entre empleadores, staff de profesores e investigadores con PHD, proporción de estudiantes por facultad, impacto en la web, red de investigación internacional, trabajos de investigación por facultad y citas de trabajos académicos.
En esta edición participaron 492 instituciones de educación superior de 26 países, desde México hasta Argentina, 58 más que en la edición anterior, y de Venezuela clasificaron nueve universidades. Cinco de ellas son públicas y cuatro privadas, aunque solo cuatro se ubicaron entre las 100 primeras del subcontinente.
La lista nacional la encabeza la UCV, que ocupó el primer puesto en Venezuela y el #35 en Latinoamérica, seguida por la Universidad Simón Bolívar (USB), en el segundo lugar local y #54 regional, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el tercer puesto nacional y #78 en la región, y la Universidad de Los Andes (ULA), en el cuarto lugar local y #84 latinoamericano.
Completan el grupo la Universidad del Zulia (LUZ), con el quinto lugar nacional y #125 en América Latina; la Universidad Metropolitana (Unimet), sexta en Venezuela y ubicada entre el #161-170 regional; la Universidad de Carabobo, séptima a nivel nacional y #201-250 en la región; la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), octava en el país y #401+ latinoamericano, y la Universidad Tecnológica del Centro (Unitec), novena a nivel nacional y también #401+ en la región.
En el contexto regional, las cinco mejores universidades de América Latina y el Caribe son la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de Campinas, ambas de Brasil, el Tecnológico de Monterrey, de México, y la Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Brasil.
Completan el Top 10 la Universidad de Chile, la UNESP de Brasil, la Universidad de los Andes (Uniandes) de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina.
