País
UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La universidad madre del país se suma al júbilo nacional decretado por Nicolás Maduro por este acontecimiento
Caracas/Foto: Archivo.- La Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que ha decidido sumarse al júbilo nacional por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, por lo que suspendió sus actividades académicas y administrativas.
Lea también: Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
"La Universidad Central de Venezuela se une al júbilo nacional por la histórica canonización de nuestro insigne estudiante, profesor e investigador de esta casa de estudios, el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, el 'médico de los pobres' y de la madre Carmen Rendiles Martínez, primeros santos venezolanos", expresó la máxima universidad del país en un comunicado.
La directiva de la UCV consideró que este es un "acontecimiento de profunda trascendencia espiritual e histórica para el país y, en especial, para nuestra Alma Mater".
"En atención al decreto ejecutivo que declara el lunes 20 de octubre de 2025 como Día de Júbilo Nacional y no laborable, esta casa de estudios ha dispuesto" la suspensión de actividades. "Se suspenden todas las actividades académicas y administrativas en todos los recintos de la Universidad Central de Venezuela el día lunes 20 de octubre de 2025", señaló la institución.
Asimismo, aclaró que la suspensión no aplicará para el personal adscrito a aquellas dependencias que, "por la naturaleza de sus funciones", presten servicios esenciales e impostergables, como seguridad, vigilancia, servicios de salud urgentes, entre otros.
"Las actividades se reanudarán con total normalidad el día martes 21 de octubre", puntualizó la UCV en la carta.
Decreto de júbilo nacional
El viernes, Nicolás Maduro firmó el decreto que declara el 19 y el 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables por la canonización del médico José Gregorio Hernández (1864-1919) y de la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), quienes se convertirán en los dos primeros santos venezolanos.
“Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico (...) Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, de la familia, por la vida, por la paz. Quisiera proceder a firmar el decreto con el que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia católica”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La proclamación tendrá lugar durante una misa el domingo, que se espera sea multitudinaria, y en la que también serán canonizados otros cinco beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.
Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.
Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Venezuela terminó cuarta finalista en el Miss Grand Internacional: Filipinas se lleva la corona
UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
Tendencias
-
Economía2 días.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
-
País1 día.
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
-
Mundo1 día.
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
-
Sucesos1 día.
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
-
La Lupa1 día.
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
-
La Lupa1 día.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica