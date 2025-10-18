UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Caracas/Foto: Archivo.- La Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que ha decidido sumarse al júbilo nacional por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, por lo que suspendió sus actividades académicas y administrativas.

"La Universidad Central de Venezuela se une al júbilo nacional por la histórica canonización de nuestro insigne estudiante, profesor e investigador de esta casa de estudios, el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, el 'médico de los pobres' y de la madre Carmen Rendiles Martínez, primeros santos venezolanos", expresó la máxima universidad del país en un comunicado.

La directiva de la UCV consideró que este es un "acontecimiento de profunda trascendencia espiritual e histórica para el país y, en especial, para nuestra Alma Mater".

"En atención al decreto ejecutivo que declara el lunes 20 de octubre de 2025 como Día de Júbilo Nacional y no laborable, esta casa de estudios ha dispuesto" la suspensión de actividades. "Se suspenden todas las actividades académicas y administrativas en todos los recintos de la Universidad Central de Venezuela el día lunes 20 de octubre de 2025", señaló la institución.

Asimismo, aclaró que la suspensión no aplicará para el personal adscrito a aquellas dependencias que, "por la naturaleza de sus funciones", presten servicios esenciales e impostergables, como seguridad, vigilancia, servicios de salud urgentes, entre otros.

"Las actividades se reanudarán con total normalidad el día martes 21 de octubre", puntualizó la UCV en la carta.

Decreto de júbilo nacional

El viernes, Nicolás Maduro firmó el decreto que declara el 19 y el 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables por la canonización del médico José Gregorio Hernández (1864-1919) y de la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), quienes se convertirán en los dos primeros santos venezolanos.

“Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico (...) Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, de la familia, por la vida, por la paz. Quisiera proceder a firmar el decreto con el que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia católica”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La proclamación tendrá lugar durante una misa el domingo, que se espera sea multitudinaria, y en la que también serán canonizados otros cinco beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.

Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.







