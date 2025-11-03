Mundo
UE apoya "desmantelar" la delincuencia en el Caribe pero con acciones ceñidas al derecho internacional
Por otro lado, la UE anunció que aprobó 14,5 millones de euros para atender la situación humanitaria en Venezuela
Caracas/Foto: Archivo.- La Unión Europea (UE) evitó valorar este lunes la escalada de tensiones en el conflicto entre Venezuela y EE. UU., aunque recalcó que respalda el propósito de "desmantelar" la delincuencia en el Caribe, pero apegada siempre al derecho internacional.
Lea también: Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Durante una rueda de prensas desde Bruselas, recogida por Europa Press, la portavoz del ministerio de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, se limitó a decir que la UE "comparte el objetivo" de atacar las redes delincuenciales en el Caribe. Sin embargo, aclaró que tales acciones se deben ceñir al derecho internacional.
En cualquier caso, evitó entrar en detalles sobre el operativo militar de EE. UU. en la región caribeña. Además, también optó por no opinar sobre la acumulación de recursos militares en la zona, en medio de las informaciones de posibles ataques estadounidenses dentro de Venezuela.
Por otro lado, la UE anunció que aprobó 14,5 millones de euros para atender la situación humanitaria en Venezuela. Esto se da pocos días de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Santa Marta, Colombia.
Dicha ayuda se centrará en la protección, asistencia sanitaria y nutrición de colectivos afectados por delicada situación política y humanitaria venezolana, así como las repercusiones en países vecinos, como Colombia.
"Nuestros fondos se extenderán a nuestros socios sobre el terreno, que están prestando ayuda vital a las naciones caribeñas afectadas", agregó la UE en una misiva.
Tensiones entre EE. UU. y Venezuela
Las declaraciones se producen tras un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde unidades del Comando Sur han llevado a cabo operativos marítimos y aéreos con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.
El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.
El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier actividad militar será considerada una "agresión contra un Estado soberano".
La Cancillería venezolana respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.
Yván Gil: "Ni un euro de la ayuda de la UE llega a nuestro pueblo"
Cabello advierte que "Venezuela aplicará la Constitución a quienes promuevan invasiones"
Familiares piden "intervención" por colombianos "desaparecidos en la finca de la madre de Machado"
Luis Peche a tres semanas del atentado: "Sigo exigiendo justicia y que se esclarezca lo sucedido"
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
FANB destruye otro campamento Tancol en el Zulia: hallaron brazaletes de las FARC
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
Trump niega que EE. UU. esté preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
Tendencias
-
Mundo2 días.
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
-
Mundo2 días.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
-
Economía2 días.
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
-
País1 día.
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
-
Mundo1 día.
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
-
Mundo1 día.
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
-
Mundo8 horas.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
Mundo1 día.
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional