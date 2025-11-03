UE apoya "desmantelar" la delincuencia en el Caribe pero con acciones ceñidas al derecho internacional

Caracas/Foto: Archivo.- La Unión Europea (UE) evitó valorar este lunes la escalada de tensiones en el conflicto entre Venezuela y EE. UU., aunque recalcó que respalda el propósito de "desmantelar" la delincuencia en el Caribe, pero apegada siempre al derecho internacional.

Durante una rueda de prensas desde Bruselas, recogida por Europa Press, la portavoz del ministerio de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, se limitó a decir que la UE "comparte el objetivo" de atacar las redes delincuenciales en el Caribe. Sin embargo, aclaró que tales acciones se deben ceñir al derecho internacional.

En cualquier caso, evitó entrar en detalles sobre el operativo militar de EE. UU. en la región caribeña. Además, también optó por no opinar sobre la acumulación de recursos militares en la zona, en medio de las informaciones de posibles ataques estadounidenses dentro de Venezuela.

Por otro lado, la UE anunció que aprobó 14,5 millones de euros para atender la situación humanitaria en Venezuela. Esto se da pocos días de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Santa Marta, Colombia.

Dicha ayuda se centrará en la protección, asistencia sanitaria y nutrición de colectivos afectados por delicada situación política y humanitaria venezolana, así como las repercusiones en países vecinos, como Colombia.

Advertisement

"Nuestros fondos se extenderán a nuestros socios sobre el terreno, que están prestando ayuda vital a las naciones caribeñas afectadas", agregó la UE en una misiva.

Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Las declaraciones se producen tras un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde unidades del Comando Sur han llevado a cabo operativos marítimos y aéreos con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.

El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier actividad militar será considerada una "agresión contra un Estado soberano".

La Cancillería venezolana respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.