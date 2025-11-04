UE dice ceñirse al derecho internacional ante amenazas de Trump de atacar Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo este martes que la UE se ciñe al derecho internacional ante las amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, de materializar un posible ataque contra Venezuela.

"Nosotros nos atenemos al derecho internacional. El derecho internacional solo establece dos motivos para usar la fuerza contra otro país", dijo en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Sus palabras obedecen a una pregunta sobre la falta de respuesta de la UE ante el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y la amenaza de una posible intervención.

De esa forma, insistió en que uno de los motivos para usar la fuerza es la "autodefensa". El otro, agregó, que una acción militar esté amparada en "una resolución del Consejo de Seguridad".

Hasta ahora, la UE ha optado por no pronunciarse sobre los bombardeos a las "narcolanchas" -como les dice EE. UU.- y solo ha dicho que apoya el propósito de desmantelar redes delincuenciales, pero todo con base en las normas internacionales.

El lunes, fuentes europeas le dijeron a Europa Press que hacían un llamado al diálogo entre EE. UU. y Venezuela ante la escalada de tensiones por el despliegue militar en el Caribe. "Llamamos al diálogo y que se desescale cualquier tipo de conflicto que se pueda originar", remarcaron.

Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Las declaraciones se producen tras un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde unidades del Comando Sur han llevado a cabo operativos marítimos y aéreos con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.

El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier actividad militar será considerada una "agresión contra un Estado soberano".

La Cancillería venezolana respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.