Mundo
UE dice ceñirse al derecho internacional ante amenazas de Trump de atacar Venezuela
El lunes, fuentes europeas le dijeron a Europa Press que hacían un llamado al diálogo entre EE. UU. y Venezuela ante la escalada de tensiones por el despliegue militar en el Caribe
Caracas/Foto: Archivo.- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo este martes que la UE se ciñe al derecho internacional ante las amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, de materializar un posible ataque contra Venezuela.
Lea también: "Se le considera armado y peligroso": FBI incluye a Jordan Goudreau en su lista de los más buscados
"Nosotros nos atenemos al derecho internacional. El derecho internacional solo establece dos motivos para usar la fuerza contra otro país", dijo en una rueda de prensa recogida por Europa Press.
Sus palabras obedecen a una pregunta sobre la falta de respuesta de la UE ante el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y la amenaza de una posible intervención.
De esa forma, insistió en que uno de los motivos para usar la fuerza es la "autodefensa". El otro, agregó, que una acción militar esté amparada en "una resolución del Consejo de Seguridad".
Hasta ahora, la UE ha optado por no pronunciarse sobre los bombardeos a las "narcolanchas" -como les dice EE. UU.- y solo ha dicho que apoya el propósito de desmantelar redes delincuenciales, pero todo con base en las normas internacionales.
El lunes, fuentes europeas le dijeron a Europa Press que hacían un llamado al diálogo entre EE. UU. y Venezuela ante la escalada de tensiones por el despliegue militar en el Caribe. "Llamamos al diálogo y que se desescale cualquier tipo de conflicto que se pueda originar", remarcaron.
Tensiones entre EE. UU. y Venezuela
Las declaraciones se producen tras un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde unidades del Comando Sur han llevado a cabo operativos marítimos y aéreos con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.
El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.
El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier actividad militar será considerada una "agresión contra un Estado soberano".
La Cancillería venezolana respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”