Un ángel colombiano se roba las miradas: Karol G deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

Caracas/Foto: Reuters.- Karol G dejó a Colombia y Latinoamérica por todo lo alto durante el Victoria's Secret Fashion Show 2025, después de robarse las miradas de todos al teñir de rojo la pasarela con su llamativo vestido de ángel.

'La Bichota', la primera cantante en español que adorna la gala de la reconocida empresa de moda, interpretó su tema 'Ivonny Bonita' en la edición. Mientras, las top models desfilaban a su lado con el característico atuendo de ángel.

Luego, llegó el momento en el que Karol G comenzó a desfilar ante la mirada de todos. A pesar de que debutaba, la colombiana acompañó su andar con sensualidad y cero nerviosismo, además de su sonrisa característica, captando la atención de millones que vieron el evento por transmisión en vivo.

El momento especial para la cantante se dio al ritmo del tema 'Latina Foreva', pues tras concluir su participación con el micrófono, Karol G apareció con sus llamativas alas, convirtiéndose oficialmente en un ángel del Victoria's Secret Fashion Show.

Posteriormente, la colombiana recurrió a sus redes sociales para expresar su felicidad por este nuevo logro para su carrera. "Oficialmente, un angelito de Victoria's Secret. ¡Latina Foreva!", manifestó.

Otro momento destacado

Otro de los momentos destacados de la noche fue el desfile de Jasmine Tookes. La modelo estadounidense, uno de los ángeles más icónicos de la marca, anunció en julio que volvería a ser madre, pero no quiso perderse esta presentación al caminar por la pasarela mostrando su embarazo. Incluso, fue la encargada de abrir la edición 2025 del Victoria's Secret Fashion Show.

Como marca la tradición, el desfile debe terminar con todas las modelos sobre la pasarela, bailando y saludando. Esta edición no fue la excepción, y bajo una lluvia de confeti de color rosa, se pudo ver a las angelitas en grupo, con Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid y Alesandra Ambrosio en primera línea.







