"Un instante de fe": así fue el encuentro de Mirla Castellanos con el papa León XIV tras la canonización

Caracas/Foto: Archivo.- La cantante venezolana, Mirla Castellanos, compartió en sus redes sociales cómo fue su encuentro con el papa León XIV en el Vaticano tras la canonización de los primeros santos venezolanos, Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, evento histórico en el que estuvo como invitada VIP.

En concreto, el encuentro ocurrió en la audiencia ofrecida por el líder religioso en el Aula Pablo VI de la santa sede.

Fue en su cuenta de Instagram en la que "La Primerísima" reveló una foto donde, con bandera en mano, estrecha la mano del sumo pontífice. La artista criolla, visiblemente emocionada, afirmó que ese momento quedará grabado en su corazón.

"Al estar allí con la bandera de mi país en las manos y mi máxima emoción en el alma, recibí su bendición", escribió.

Acto seguido, Mirla Castellanos calificó ese momento como "único de mucha fe, esperanza y gratitud que llevaré siempre conmigo".

"Fue un instante de luz y de paz que es muy difícil de explicar. A mis 84 años, sigo descubriendo que la fe puede conmover el alma de maneras infinitas", acotó.

Para finalizar, La Primerísima agradeció a Dios por haberle permitido "recibir así de manos agarradas la bendición del papa León, con mi corazón latiendo emocionado y mis ojos llenos de vida".

La artista había recibido una invitación VIP de parte de un cura del Vaticano para que estuviera presente y viera de primera mano el momento que marcó al catolicismo venezolano.

"Momento de vida, de privilegio y bendición. Doy gracias a Dios y a la vida por permitirme haber vivido algo inolvidable y único. Estar allí presente en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. Venezuela, tenemos dos santos", celebró la intérprete el pasado domingo.

También comentó que hubo muchos venezolanos que tuvieron muestras de cariño. "Aquí viví en mis inicios de carrera. Estudié canto y grabé disco. La vida te da bendiciones", acotó.

Canonización histórica

A tempranas horas de este domingo, desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.

Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XI expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".

El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo universal cuenta siete nuevos santos.

Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.

Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.