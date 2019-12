Un policía perdonó a mujer que iba a ser detenida por robar comida en Minnesota

Caracas/ Foto: s.hdnux.com. Bryan Wagner, un policía de Minnesota cambió de decisión, luego de inicialmente emitir un citatorio contra una mujer que robó víveres en una tienda Walmart, tras enterarse de que Sarah Lindgreen, una ciudadana, de 61 años de edad, esté encargada de cuidar de su hija discapacitada, sus gemelos de 18 años, cuatro nietos y una bisnieta.

Lindgren, vive en Oakdale, y escaneaba mercancía en una caja de pago sin cajero, cuando se percató de que había más comida en su carrito de la que podía pagar. No obstante, decidió continuar guardando los alimentos y dirigirse a la puerta en su silla de ruedas motorizada, reportó el periódico St. Paul Pioneer Press: “Para entonces ya estaba harta. Simplemente estaba cansada y exhausta. Ya no me importaba”, dijo luego de descubrirse lo que sucedió. Cuando se dirigía hacia la salida, un empleado la detuvo y le pidió que fuera a una habitación privada para esperar a la policía, reseñó AP.











“Había pasado un tiempo desde la única vez que tuvimos una buena comida. Estaba determinada a darles una buena comida sin importar lo que me costara”, comentó la señora.

Wagner decidió investigar más a fondo la situación de la viuda y descubrió que no tenía antecedentes delictivos, ningún roce con la policía y, en efecto, cuidaba a muchos niños, así que rompió el citatorio. Adicionalmente, el funcionario fue al Banco de Alimentos de Emergencia Christian Cupboard en Oakdale para obtener información que pudiera darle a Lindgren. Los voluntarios del lugar le dieron comida, junto con otras provisiones, para la familia de la mujer.

Cuando Lindgren vio la patrulla pararse frente a su casa, pensó que Wagner iba a arrestarla y posiblemente quitarle a los niños. Se quedó impactada cuando vio los alimentos y, al principio, se negó a aceptarlos porque decía que no los merecía. Cuando el agente la convenció de tomar los bienes, estaba abrumada de emoción.











