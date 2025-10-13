Vitrina
Un vistazo al 'Divo de Juárez': Netflix estrena primer tráiler de la docuserie de Juan Gabriel
La producción constará únicamente de cuatro capítulos y arribará a la plataforma el 30 de este mes
Caracas/Foto: Getty Images.- Netflix difundió este lunes el primer vistazo de la serie documental de Juan Gabriel, apodado 'El Divo de Juárez', luego de que se estrenara el tráiler uno de la producción titulada 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero'.
La producción constará únicamente de cuatro capítulos y arribará a la plataforma el 30 de este mes. En ella, se darán detalles de las más de cuatro décadas de vida artística del ídolo mexicano, pero también su lado más íntimo tras bastidores.
"Videos personales y entrevistas inéditas muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel", señala la empresa de entretenimiento en su portal. "Una mirada sin precedentes a la persona que convirtió su dolor en canciones, desafió estigmas y dejó una huella imborrable en la cultura mexicana".
Después de casi una década de su muerte, será el mismo intérprete de 'Abrázame muy fuerte' quien relatará su propia vida en el material inédito capturado por él mismo.
En detalle, la docuserie, dirigida por María José Cuevas y producida entre Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, muestra imágenes, audios y videos grabados por el Divo de Juárez a lo largo de más de cuatro décadas.
Según El Heraldo de México, en su momento, Iván Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel, expresó que estaban muy emocionados por la colaboración con Netflix, junto con María José Cuevas y Mezcla.
"Desde hace bastante tiempo hemos querido llevar a la pantalla una adaptación de su historia real. Estamos seguros de que podremos trabajar cercanamente con el equipo que hemos formado para darle vida a su verdadera historia", puntualizó.
