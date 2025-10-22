Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos

Caracas / Foto: @PCivilTachira.- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que una aeronave se estrelló este miércoles durante la fase de despegue desde el Aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira, dejando dos personas fallecidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente ocurrió pocos instantes después del despegue. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y los bomberos aeronáuticos del aeropuerto acudieron al lugar para atender la situación.

El INAC confirmó que los dos tripulantes a bordo de la aeronave fallecieron en el siniestro. Asimismo, indicó que fue activada la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), conforme a lo establecido por las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre el vuelo.

Una grabación difundida en redes sociales captó el momento exacto en que la aeronave se estrelló tras despegar. Según relataron, el piloto habría prometido llevar a cabo una maniobra sobre los espectadores, escuchándose claramente a una persona comentar: "Nos quiere impresionar".

