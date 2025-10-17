Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Durante los últimos años, en medio de la crisis económica ante la devaluación de la moneda local, la inflación y la disminución del poder adquisitivo, los venezolanos vieron desaparecer el crédito bancario; pero desde 2022, la aplicación de compra Cashea se ha convertido en un salvavidas que a la fecha está disponible en más de 6 mil comercios y es usada por más de 8,6 millones de usuarios. En contacto con este portal, tres personas que usan Cashea coincidieron en que es algo que "cuidan" y que pese a que a veces no tienen los recursos para cancelar las cuotas, hacen el mayor esfuerzo para poder seguir disfrutando de sus beneficios. Piden prestado y hasta comparten compras con amigos para poder sobrellevarlo.

De acuerdo a una publicación del 8 de octubre de Forbes Colombia, la compañía fundada en 2022 por Pedro Vallenilla, Arnoldo Gabaldón, Ramón Lange y Nicolás Curat, ya está presente en el 40 % de los bolsillos venezolanos, procesa transacciones equivalentes al 3,5 % del PIB venezolano y supera los 300 millones de dólares mensuales.

Este 16 de octubre, Cashea anunció en sus redes sociales que tomó la decisión de reorganizar algunos de sus beneficios para buscar una "manera segura de mantener los beneficios" y adjudicó nombre a los niveles: Nivel 1-semilla con inicial del 60 % y una línea principal de 3 cuotas; nivel 2-raíz con inicial del 50 % y una línea principal de 3 cuotas; nivel 3-hoja con una inicial del 40 %, 30 % en campañas con aliados seleccionados y el acceso al modo más cuotas para la línea principal.

El nivel 4 ahora se llamará tronco y ofrece una inicial de 40 %, desde 25 % en campañas con aliados seleccionados y la línea principal con el acceso a más cuotas. El nivel 5-árbol con inicial del 40 %, y desde 20 % en campañas con aliados seleccionados, además de acceso a más cuotas. Por último, el nivel 6 o araguaney, con una inicial de 40 %, desde 20 % en campañas con aliados seleccionados y el acceso a más cuotas.

Para conocer lo que hay detrás de la aplicación y analizar el modo en el que los usuarios la usan, cómo cumplen con el pago puntual de las cuotas y mantienen el funcionamiento de la app que reporta menos del 1 % de morosidad lo que es para sus fundadores un ‘best in class‘, El Cooperante contactó a tres usuarios vía telefónica y halló que constituye un "alivio" y una "forma de ahorro".

María de Los Ángeles Contreras es una periodista venezolana que usa Cashea desde 2024, hoy es nivel 5 y consideró que esta es una forma de ahorrar "un poquito más".

"Ahorro porque no gastó todo el dinero de una sola vez cuando voy a comprar en una tienda sino que puedo pagarlo luego. Desde que me suscribí a la plataforma he pagado a tiempo. Nunca me ha dado miedo de caer en la lista negra, porque yo siempre estoy superpendiente de los pagos, y más bien siento pena si me llegase a atrasar. O sea, tengo como esa presión constante de no quedarle mal a una aplicación que nos da cierta tranquilidad en algunos momentos. Soy bien cuidadosa con eso", enfatizó.

Afirmó que la mayoría de las personas que conforman su círculo de amigos y familiares cercanos usan Cashea y todos creen que es un "alivio".

"Todos coincidimos en que este beneficio ayuda a no gastar todo el dinero y así deben pensar todos los que la usan. Cada vez es más usada y vemos que son pocas las tiendas que no lo ofrecen como método de pago. Creo que lo único que le haría falta es aumentar el número de cuotas, lo que nos daría un poco más de chance para pagar las cuentas. Que en vez de 15 días, sean de 21 días, eso nos daría un respiro e incluso creo que minimizaría los retrasos en los pagos", consideró.

Consultada sobre si dejaría de usarla, dijo que no, y explicó que Cashea le ha llevado a organizar sus gastos: "Sé que tengo la responsabilidad de pagarlo, antes no escatimaba en gastos, ahora lo veo como un servicio más, como el internet o la televisión por cable. Debo tener el dinero disponible mensualmente".

"Los venezolanos debemos valorar esta oportunidad que tenemos porque no pagamos intereses, es una app que no te discrimina, a diferencia de las entidades bancarias que uno tiene que contar con un movimiento mensual para que te apruebe un crédito y ahora mismo esto no se ve en Venezuela. Por eso lo valoro y lo cuido tanto. Trato de ser buena paga porque yo la uso hasta para comprar con amigas. Nos ponemos de acuerdo, compramos cosas juntas y las pagamos entre las dos y nos ayudamos. En definitiva, hay que cuidarla y concientizar de que hay que pagar a tiempo".

En esta misma línea, el periodista experto en economía Jesús Herrera y que también es nivel 5, destacó que usa Cashea para comprar en supermercados, pero también la ha usado para pagar "esparcimiento, tecnología, comida en restaurantes y farmacias".

"Pago las cuotas a tiempo y más que por temor a que se manche el historial crediticio, es por perder la oportunidad de saltarme la inflación mediante esa plataforma que tanto nos ayuda", subrayó. "Cashea me ayuda a sobrellevar las cuentas, pero es importante endeudarse con criterio y no por emociones, ya que son deudas que se adquieren en dólares, no en bolívares".

Reconoció que algunas veces ha tenido que pagar el recargo de 4 dólares por no pagar a tiempo. "Cashea es una forma de evadir la inflación, pero para ello hay que devengar en divisa y no en bolívares. Endeudarse no es algo que deba tomarse a la ligera".

Alfredo Rodríguez es comerciante y comentó que si bien Cashea es una forma de evadir la falta de crédito, lamentó que los negocios que ofrecen la app como forma de pago, han subido mucho los precios.

"Varias veces me ha pasado que no he tenido el dinero para cancelar la cuota, y espero tres, cuatro días, y pago mi recarga, pero siempre trato de pagar a tiempo o el mismo día, un día antes. Lo que he visto ahora es que en muchos establecimientos han subido demasiado los precios, y ya no es rentable, por eso, durante las últimas semanas he preferido pagar de contado y listo".

Apuntó que en un negocio de Sabana Grande donde acostumbra a adquirir suplementos deportivos, la creatina de un kilo que costaba 54 dólares, luego de que la tienda asumió Cashea, el mismo producto ahora cuesta 76 dólares. Asimismo, se ha percatado que pasa en algunos supermercados. "La mantequilla de maní costaba 1,30 y ahora cuesta 2,30 dólares. No sé si es porque mucha gente paga con Cashea, o el tipo de cambio, pero cada vez hay que ser más inteligente para usarla".

En este punto, aseguró que si Cashea dejara de existir mañana, se organizaría para escatimar costos.

"La uso en casos específicos. Hace un par de meses, pagué la lista escolar de mi hija con Cashea y me ayudó, pero también veo mal que no tengan más niveles y no se premie al usuario que ya son millones en Venezuela. También creo que mientras más compras, vuelves a comprar otra vez y te vuelves a endeudar, entonces es como un círculo vicioso".