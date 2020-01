¿Una indirecta para Lasso? El contundente mensaje de Sheryl Rubio que sorprendió a sus fanáticos

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La actriz, cantante, modelo, compositora y diseñadora de moda venezolana Sheryl Rubio, conocida artísticamente por su participación en la serie de Netflix ‘La casa de las flores’, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de Twitter que parece una indirecta para su exnovio Lasso, que recientemente publicó su nuevo sencillo musical ‘Odio que no te odio’.

Lea también: Falleció el compositor venezolano Alberto Naranjo

“A veces Dios te manda un ex de vuelta a tu vida nada más para comprobar si sigues estando igual que estúpido que antes”, reza el mensaje de la actriz criolla en la red social, el cual publicó una hora después de que su ex comentara en la misma red social: “Te amo aunque me hayas dicho adiós”.











Sheryl, de 27 años de edad, con su mensaje generó cientos de reacciones y al poco tiempo de su publicación ya superó los dos mil likes. Además, sus seguidores le aseguraron que debe superar al intérprete de ‘Un millón como tú’. “Señora, suelte el brazo a Lasso que lo lastima”, “Chama déjalo, sus canciones están muy buenas”, “Lasso esta haciendo todo esto para provocarte, no caigas”, comentaron algunos usuarios en la red social.

Lasso escribió en su cuenta: “Te amo aunque me hayas dicho adiós”, lo que generó suposiciones por parte de sus fanáticas, quienes se preguntaron si el mensaje de 7 palabras era destinado a Sheryl Rubio.

El pasado 17 de enero Lasso estrenó en todas las plataformas digitales su nueva canción titulada ‘Odio que no te odio’, que interpreta junto a la cantante chilena Cami, y es la continuación del tema ‘Un millón como tú’.











A veces Dios te manda un ex de vuelta a tu vida nada más para comprobar si sigues estando igual que estúpido que antes. — Sheryl Rubio (@sherylrubior28) January 27, 2020

Señora, sueltele el brazo a Lasso que lo lastima. pic.twitter.com/2Rh28Wfwow — Gustavo Straccia (@GustavoStraccia) January 27, 2020

Comentarios

comentarios