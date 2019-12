Una persona fue reconocida como “no binario” tras no sentirse varón ni mujer

Caracas/ Foto: tn.com.ar. En Argentina, una persona, de 25 años, que afirma que no se siente ni varón, ni mujer logró este lunes el reconocimiento por parte de la justicia, por lo que en su documento de identificación aparecerá como “no binario”.

Desde hace meses la persona, estaba buscando este reconocimiento, pero no fue sino hasta este 16 de diciembre que un recurso de amparo ordenó al Registro Civil de Ushuaia autorizar los deseos del individuo, que ahora pasará a llamarse Shanick Lucián Sosa Battisti, informó Clarín.











“Desde hace más de diez años me siento diferente a la mayoría de las personas. No me considero ni varón ni mujer. Y estuve todo este tiempo buscando un significado a eso que sentía. Tuve dudas, me deprimí. Hasta que encontré a gente que le pasaba lo mismo y con ellos encontré la fuerza para hacer este reclamo”, dijo Shanick en los medios locales.

En junio de 2019, el Registro Civil de Tierra del Fuego, rechazó la petición de Sosa Battisti, debido a que según la legislación actual que solo permite elegir entre dos opciones a la hora de definir el sexo, entre varón o mujer.

Vale la pena recordar que "no binario" es uno de los términos utilizados para describir a las personas cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina. Por último, el fallo ordena que el Registro Civil tiene "cinco días" para expedir "una nueva partida de nacimiento y un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI)" donde figure el nuevo nombre y, "en el casillero correspondiente al sexo, se haga constar "no binario/igualitario".











