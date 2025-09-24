Unión y Cambio afirma que Venezuela “clama por soluciones reales” ante la “crisis generalizada”

Caracas/Foto: Cortesía. Unión y Cambio afirmó este miércoles que el país “clama por soluciones reales” ante la “crisis generalizada”, que no se limita a la situación con Estados Unidos, nación que ordenó un despliegue naval en el Caribe y que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza”.

“Nuestro país clama por soluciones reales, clama porque se asuma la crisis generalizada que no solamente es con Estados Unidos”, señaló el comunicado publicado en Instagram.

En este contexto, el movimiento cuestionó la creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalado como respuesta a las acciones de Washington en el Caribe. La Casa Blanca ha justificado la medida como parte de una operación antidrogas, mientras que Maduro la presenta como un intento de “cambio de régimen”.

“El denominado Consejo para la Soberanía y la Paz no debe ser la respuesta, porque busca evadir con propaganda las verdaderas responsabilidades de un gobierno que ha destruido la paz interna y la soberanía de nuestra gente”, prosigue el texto.

Unión y Cambio indicó que Venezuela atraviesa “una profundización de la crisis institucional” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro pese a las denuncias de “fraude” de la oposición.

Asimismo, sostuvo que el país padece una “profunda crisis económica”, marcada por una depreciación de la moneda “de casi 1 % diario” y por “pensiones y salarios de menos de un dólar” al mes.

“El país necesita soluciones ciertas y para todos. La respuesta no puede ser shows políticos, ni puestas en escena, ni consejos creados a conveniencia de Maduro y su sector político. Todo acto debe buscar desescalar el conflicto interno y debe estar contemplado en nuestra Constitución”, enfatizó la organización.

Finalmente, Unión y Cambio reiteró que su “compromiso es y será siempre con el pueblo venezolano, no con iniciativas que intenten legitimar un poder que el propio pueblo ha rechazado y seguirá rechazando”.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha afirmado que el organismo agrupa a distintos sectores del país, entre ellos el empresarial, el universitario y un grupo de la oposición surgido al margen de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El martes, Maduro, junto con los jefes de los distintos poderes públicos y otros funcionarios, indicó que evalúa declarar el “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante el operativo estadounidense que involucra ocho buques de guerra, aviones y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, con más de 4.500 soldados.

Según el mandatario, el objetivo de este decreto sería que “toda la nación” y cada “ciudadano tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, de ser necesario, a cualquier ataque” contra el territorio.